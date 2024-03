Pokémon GO: Community Day im März 2024 bringt Flamiau – Holt euch das coole Shiny

Der Community Day im März 2024 in Pokémon GO ist bekannt: Flamiau wird der Star des Tages. Was ihr erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Wann läuft der Community Day mit Flamiau? Das Event läuft am Samstag, dem 16. März 2024, von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das für ein Event? Community Days finden in Pokémon GO jeden Monat statt. Dieser Tag bringt immer ein bestimmtes Pokémon, das man dann im Event-Zeitraum an allen Ecken und Enden des Spiels findet. Diesmal ist das Flamiau: Der Feuer-Starter aus der 7. Generation, der sich zu Miezunder (ebenfalls Feuer) und Fuegro (Feuer / Unlicht) weiterentwickelt.

Zudem erhaltet ihr immer eine deutlich verbesserte Chance auf eine Shiny-Variante des Event-Monsters sowie verschiedene Boni, die den Tag interessant machen. Der Flamiau-Tag ist der erste Community Day der neuen Jahreszeit „Welt voller Wunder“:

Alle Boni beim Community Day mit Flamiau in Pokémon GO

Holt euch Shiny Flamiau: Beim Community Day habt ihr eine sehr gute Chance, die schillernde Form von Flamiau zu bekommen – und die lohnt sich. Flamiau hat eine der auffälligsten Shiny-Formen in Pokémon GO, die sich auch bei den Entwicklungen durchzieht. Für Shiny-Sammler dürfte das besonders interessant sein:

In Sachen Kampf sind Flamiau nach aktuellem Stand noch keine Top-Monster. Fuegro taucht in der Liste der besten Angreifer vom Typ Unlicht auf, aber es gibt stärkere Optionen.

Weitere Boni zum Community Day:

Fuegro lernt die Attacke „Lohekanonade“, wenn ihr Miezunder im Event weiterentwickelt.

Fuegros Spezialattacke „Dark Lariat“ kommt ebenfalls ins Spiel und kann ab dem Event erlernt werden.

Ihr bekommt dreifache EP für das Fangen.

Es gibt doppelte Fang-Bonbons.

Lockmodul und Rauch halten jeweils drei Stunden im Event.

Ihr bekommt ab Level 31 eine doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen.

Es gibt Überraschungen bei Schnappschüssen.

Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag ist möglich.

Tauschen kostet nur die Hälfte an Sternenstaub.

Showcases finden mit Flamiau statt.

Zudem wird es im Shop eine Forschung für etwa einen Euro geben, die sich um Flamiau dreht.

Nach dem Event könnt ihr außerdem mit den mittlerweile gewohnten Stufe-4-Raids rechnen, von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dort trefft ihr auf Miezunder. Besiegt ihr es, spawnen rund um die Arena für 30 Minuten weitere Flamiau mit erhöhter Shiny-Chance.

In Pokémon GO startet gerade die neue Season „Welt voller Wunder“. Mit ihr kommen auch neue Events ins Spiel, an denen ihr teilnehmen könnt. Eine Übersicht für den laufenden Monat findet ihr hier: Alle Events im März 2024 bei Pokémon GO.