Pokémon GO: 1000 Sternenstaub pro Fang – Ein Pokémon lohnt sich gerade richtig

In Pokémon GO gibt es aktuell ein Pokémon, welches euch richtig viel Sternenstaub bringt. Welches es ist und wo ihr es findet.

An diesem Wochenende gibt es gleich 3 Events in Pokémon GO, die auf euch warten. Neben dem Community Day mit Flamiau und dem Raid-Tag mit Proto-Kyogre, läuft auch das Wetterwoche -Event. Dieses läuft noch bis Montag, dem 18. März 2024 um 20:00 Uhr.

Durch diesen Event findet ihr einige Pokémon vermehrt, die euch einen zusätzlichen Sternenstaub-Bonus bringen, wenn ihr die Pokémon fangt. Ein Pokémon, welches euch besonders viel Sternenstaub bringt, ist Paras.

Trailer zur aktuellen Season Welt voller Wunder

Wetterwoche Feldforschung und die Wildnis bringen euch Paras

Wie viel Sternenstaub bringt Paras? Wenn ihr bis zum Ende des Events ein Paras fangt, erhaltet ihr satte 1000 Sternenstaub für den Fang. Dies liegt daran, dass Paras zu den Pokémon gehört, welche euch beim Fangen mehr Sternenstaub bringen – und zwar gleich 500 Sternenstaub.

Durch das Wetterwoche -Event wird dieser Sternenstaub noch verdoppelt, sodass euch ein Paras aktuell 1000 Sternenstaub bringt. Dadurch, dass die Spawn-Rate von Paras stark erhöht ist und es bei jedem Wetter aktuell in der Wildnis erscheinen kann, habt ihr also die Gelegenheit, auf viele Paras-Exemplare zu treffen und viel Sternenstaub zu sammeln.

Gibt es Paras auch in den Wetterwoche -Feldforschungen? Ja, es gibt auch eine Feldforschung im Event, bei dem ihr auf Paras treffen könnt. Hierbei handelt es sich um die Aufgabe Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung . Als Belohnung für diese Aufgabe könnt ihr neben Driftlon, Eguana oder Amarino auch auf Paras treffen.

Wie kann ich noch mehr Sternenstaub erhalten? Wenn ihr ein Sternenstück einsetzt, könnt ihr den erhaltenen Sternenstaub um zusätzliche 50 % erhöhen und somit pro Fang sogar 1500 Sternenstaub erhalten. Zusätzlich könnt ihr die Anzahl an Pokémon, auf die ihr trefft, mit dem Einsatz von Rauch und Lockmodulen erhöhen und somit auch auf potenziell mehr Paras treffen.

Was sagt ihr zu dem Sternenstaub-Bonus, den ihr durch Paras bekommt? Seid ihr bereits fleißig dabei, Paras zu farmen oder plant ihr am Wochenende auf große Tour zu gehen und es euch zu schnappen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO noch anstehen, werdet ihr bei uns dazu fündig.