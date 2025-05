In Pokémon GO bekommen 2 legendäre Monster eine neue Form – Und die bringt eine große Änderung mit

Pokémon GO hat ein weiteres Detail des GO Fests 2025 angekündigt. Und dabei gibt es eine Besonderheit, die es bisher im Spiel nicht gab.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest ist das größte, jährliche stattfindende Event in Pokémon GO. Es besteht aus 3 lokalen und einem globalen Teil. Der globale Teil des Events findet in diesem Jahr am 28. und 29. Juni 2025 jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

Ein Highlight des Events dürften für viele Trainer die neuen Formen König des Schwertes von Zacian sowie König des Schildes von Zamazenta sein. Der Formwechsel bringt dabei eine Besonderheit mit, die es bisher so noch nicht gab.

Stärkere Formen, einmaliges Farmen

Welche Besonderheit hat der Formwechsel? Löst ihr bei einem Pokémon wie Coiffwaff einen Formwechsel aus, dann müsst ihr eine bestimmte Menge an Ressourcen wie Sternenstaub, Bonbons oder eine besondere Energie dafür bezahlen.

Dabei ist es bisher egal, wie oft ihr den Formwechsel ausführt: bei jedem Mal fallen die Kosten erneut an. Zacian und Zamazenta werden hierbei eine Ausnahme bilden. Um den Formwechsel erstmalig durchzuführen, benötigt ihr bei dem jeweiligen Pokémon die Lade-Attacke Eisenschädel sowie je 1.000 Energie.

Die Energie erhaltet ihr, ähnlich wie die Energie bei Fusionen wie Necrozma, durch Raids, die ihr im GO Fest 2025 durchführen könnt.

Habt ihr den Formwechsel erstmals durchgeführt, dann könnt ihr ab diesem Zeitpunkt jederzeit die Form erneut wechseln – ganz ohne Kosten. Ihr könnt also jederzeit zwischen den Formen wechseln.

Wie stark werden die neuen Formen? Wie stark genau die beiden neuen Formen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Jedoch gibt es eine weitere Besonderheit, die beide Monster mitbringen. Beide Pokémon können an Dynamax- und Gigadynamax-Kämpfen teilnehmen – obwohl sie selbst keine Dynamax-Form besitzen. Dies stellt ein weiteres Novum in Pokémon GO dar.

Werden auch andere Monster diese Änderung erhalten? Ob der kostenfreie Formwechsel auch bei anderen Monstern in der Zukunft möglich sein oder auf bereits vorhandene Pokémon ausgeweitet wird, ist bisher ebenfalls nicht bekannt.

Bis zum GO Fest 2025 dauert es noch. Doch auch bis dahin finden viele Events mit unterschiedlichsten Inhalten in Pokémon GO statt, an denen ihr teilnehmen könnt. Wenn ihr wissen wollt, welche in der nächsten Zeit anstehen, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.