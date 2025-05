Pokémon GO bringt euch 6 legendäre Monster und richtig starke Boni dazu

Pokémon GO hat ein Event angekündigt, mit dem das GO Fest 2025 eingeläutet wird. Hier könnt ihr neben legendären Monstern auch einen richtig starken Bonus erhalten.

Was ist das für ein Event? Das neue Event heißt „Überlieferung der Antike“ und findet in der Zeit vom 23. Juni 2025 um 10:00 Uhr bis zum 27. Juni 2025 um 20:00 Uhr statt. Es läuft also unmittelbar vor dem GO Fest 2025, welches am 28. und 29. Juni 2025 stattfindet.

In dem neuen Event könnt ihr nicht nur satte 6 legendäre Monster in 5 Tagen in Raids herausfordern und fangen, sondern könnt auch von exklusiven Attacken und starken Boni profitieren. Einer der interessantesten Boni läuft sogar noch nach dem Event weiter und ist noch im GO Fest aktiv.

Überlieferung der Antike – Alle Inhalte

Welche Pokémon gibt es im Event? In der Woche des Events findet an jedem Wochentag in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde statt. Dabei könnt ihr auf die folgenden Pokémon treffen:

Montag, 23. Juni 2025: Regirock, Regice, Registeel

Dienstag, 24. Juni 2025: Regieleki

Mittwoch, 25. Juni 2025: Regidrago

Donnerstag, 26. Juni 2025: Regigigas

Freitag, 27. Juni 2025: Regirock, Regice, Registeel, Regigigas, Regieleki, Regidrago

Mit etwas Glück könnt ihr jedes dieser Monster auch als Shiny erhalten. Außerdem können die Pokémon, die ihr in Raids fangt, auch einen neuen Spezialhintergrund besitzen.

Welche exklusiven Attacken gibt es? Fangt ihr eines der Pokémon im Event, dann könnt ihr euch über exklusive Attacken freuen.

Regirock: Lade-Attacke Erdbeben

Regice: Lade-Attacke Donner

Registeel: Lade-Attacke Blitzkanone

Regieleki: Lade-Attacke Blitzgefängnis

Regidrago: Sofort-Attacke Feuerodem und Lade-Attacke Drachenkräfte

Regigigas: Lade-Attacke Quetschgriff

Globale Herausforderung und Boni: Am 22. Juni 2025 um 22:00 Uhr startet eine globale Herausforderung, die bis zum 27. Juni 2025 um 22:00 Uhr gelöst werden muss. Sobald diese erfolgreich beendet wurde, gibt es die folgenden Boni. Diese sind nicht nur im Event, sondern auch noch im GO Fest 2025 aktiv.

Pokémon lassen sich nach einem Raid mit Premierbällen leichter fangen

Team-Power in Raid-Kämpfen wird schneller aufgeladen

Unabhängig von der globalen Herausforderung sind im Event die folgenden Boni aktiv:

Event-Sticker von PokéStops und aus Geschenken

Fern-Raid-Limit wird auf 30 erhöht (vom 23. Juni 2025 bis zum 26. Juni 2025)

Fern-Raid-Limit wird aufgehoben (vom 27. Juni 2025 bis zum 29. Juni 2025)

ein garantiertes Bonbon XL beim Tausch von Pokémon ab Trainer-Level 31 (vom 23. Juni 2025 um 10:00 Uhr bis zum 29. Juni 2025 um 23:59 Uhr)

Dyna-Kämpfe: In den nächsten Wochen feiern Gortrom, Liberlo und Intelleon ihr Gigadynamax-Debüt. Auch innerhalb des „Überlieferung der Antike“-Events habt ihr erneut die Möglichkeit, auf die 3 starken Monster zu treffen und sie herauszufordern.

Befristete Forschungen: Innerhalb des Events wird es eine kostenlose und eine kostenpflichtige, befristete Forschung geben. In der kostenlosen Variante müsst ihr Forschungsaufgaben erledigen, die sich ums Raiden drehen. Zur Belohnung gibt es Begegnungen mit den 6 legendären Pokémon des Events.

Außerdem soll es in der Forschung eine weitere, nicht näher erläuterte, Überraschung geben sowie die Chance, die Forschung mehrmals zu wiederholen. Wie genau das funktionieren wird, ist nicht bekannt.

Die kostenpflichtige Forschung könnt ihr für 7,99 $ (also ungefähr 8 €) erwerben. Hier habt ihr die Möglichkeit, einen der 3 legendären Galar-Vögel eurer Wahl zu erhalten.

Bis zum Start der Überlieferung der Antike gibt es noch 3 weitere Events, die für den neuen Monat bereits angekündigt wurden. Dabei können sowohl Sammler als auch Kämpfer voll auf ihre Kosten kommen: Pokémon GO lässt euch 6 Shinys viel leichter fangen, führt 3 richtig starke Monster ein.