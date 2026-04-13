In Pokémon GO fangt ihr ab morgen gleich drei coole Monster – So schnappt ihr Salanga, Tentagra, Galar-Corasonn

In Pokémon GO startet die Umweltwoche mit Salanga, Tentagra und einem kostümierten Galar-Corasonn. Doch wie fängt man die drei? Und was steckt noch im Event?

Wann startet die Umweltwoche? Die Umweltwoche startet am 14. April 2026 um 10:00 Uhr. Schluss ist am 20. April um 20:00 Uhr.

Was steckt drin? Viele Inhalte drehen sich um das Erkunden der Umgebung und das Ablaufen von Routen. Die Highlights sind das Debüt von Salanga, das sich zu Sanaconda entwickelt, sowie Galar-Corasonn mit pinker Sonnenbrille und das Erscheinen von Tentagra als Shiny.

Wie fange ich Salanga? Das wird nicht so einfach, denn Salanga wird vor allem in Gegenden mit dem Wüsten-Biom erscheinen. Damit ähnelt es Schligda, das nur an Stränden erschien. Die Biome in Pokémon GO könnt ihr beispielsweise an den Hintergründen erkennen, die im Fangbildschirm auftauchen. Nun mangelt es hierzulande an Wüsten. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn klarer ist, wie genau der Release läuft.

Wie fange ich Galar-Corasonn? Galar-Corasonn erscheint erstmal überall in der Wildnis. Eine erhöhte Shiny-Chance erhaltet ihr auf das Pokémon, wenn ihr 7-km-Eier ausbrütet. Da kann es dann mit größerer Wahrscheinlichkeit als Shiny schlüpfen.

Wie fange ich Tentagra? Das Pflanzen-Tentacha erscheint in Waldgebieten und Wiesenlandschaften. Die sind in Deutschland häufiger vertreten als Wüsten. Hier könnt ihr euer Glück also gut in den örtlichen Wäldern versuchen. Eine erhöhte Shiny-Chance gibt es nicht, aber immerhin gibt es überhaupt eine Gelegenheit, es schillernd zu bekommen.

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Weitere Boni in der Umweltwoche von Pokémon GO

Routen: Auf Routen können euch verschiedene Pokémon erscheinen. Das Erscheinen ist allerdings an unterschiedliche Daten gekoppelt. Mögliche Shinys sind mit Sternchen markiert.

14. – 16. April: Togetic*, Galar-Corasonn mit Sonnenbrille*

Togetic*, Galar-Corasonn mit Sonnenbrille* 16. – 18. April: Unratütox*, Galar-Corasonn mit Sonnenbrille*

Unratütox*, Galar-Corasonn mit Sonnenbrille* 18. – 20. April: Lapras*, Galar-Corasonn mit Sonnenbrille*.

Zudem gilt eine erhöhte Shiny-Chance für Lapras, Togetic, Formeo und Unratütox in der Wildnis und Galar-Corasonn und Formeo aus 7-km-Eiern.

GO-Pass: Der erste Meilenstein bringt doppelte PokéStop-EP, der zweite Meilenstein halbierte Brüt-Distanz. Im Deluxe-Pass bringt Meilenstein Nummer 1 die dreifache EP-Menge für PokéStop-Drehen.

Eier: Ihr brütet Lapras*, Togepi*, Sonnenbrillen-Galar-Corasonn*, Formeo* und Unratütox* aus.

Insgesamt habt ihr hier also ein Event vor euch, das sich insbesondere für die Shiny-Fans unter euch lohnen dürfte. Wie rar sich das Schlangen-Pokémon Salanga macht, bleibt noch abzuwarten. Ihr wollt wissen, was euch abseits der Umweltwoche in Pokémon GO erwartet? Dann schaut in unserer Übersicht aller Events in Pokémon GO im April 2026.