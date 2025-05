Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus

Erneut wartet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde auf euch. Wir haben alle wichtigen Informationen für euch.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein einstündiges Event, welches jeden Dienstag in Pokémon GO läuft. Neben mindestens einem Pokémon, welches hier im Vordergrund steht, gibt es auch einen Bonus, der im Event aktiv ist.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde wartet Golbit auf euch. Das Boden-Geist-Pokémon stammt aus der 5. Generation und kann sich zu Golgantes entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 27. Mai – Start und Boni

Wann beginnt die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde startet am Dienstag um 18:00 Uhr. Nach exakt 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr innerhalb des Events Pokémon, dann erhaltet ihr hierbei die doppelte Menge an Sternenstaub. Dabei ist es egal, welches Monster ihr fangt: Der Bonus gilt für alle Pokémon und nicht nur für Golbit.

Kann man Shiny-Golbit fangen? Ja. Die Chance auf ein Shiny ist zwar nicht erhöht, mit etwas Glück könnt ihr es jedoch erhalten.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Habt ihr noch Bedarf an Geist-Angreifern, dann könnte Golgantes eine Ergänzung für euch darstellen. Das Monster ist zwar nicht der beste Geist-Angreifer, lässt sich aber in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO finden.

Auch in der Kampfliga kann Golgantes durchaus eingesetzt werden. Hier spielt es sowohl in der Super-, als auch in der Hyperliga im mittleren Bereich. In beiden Ligen solltet ihr auf das Moveset Lehmschelle, Finsterfaust und Wuchtschlag zurückgreifen.

Der Bonus des Events kann zudem genutzt werden, um etwas zusätzlichen Sternenstaub zu ergattern. Setzt ihr im Event Sternenstücke ein, dann könnt ihr pro Golbit-Fang 300 Sternenstaub erhalten.

