Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

6 Jahre für eine Event-Quest in Pokémon Go. Das hat jetzt ein Spieler geschafft. Er scheiterte immer an einer bestimmten Aufgabe. Denn diese setzt voraus, dass man Pokémon besonders geschickt fängt. Doch das gelang dem Spieler einfach nicht.

Pokémon Go lebt von Aufgaben und Missionen, für die ihr dann bestimmte Belohnungen erhaltet. Doch ein Spieler hatte es nicht besonders leicht: Denn der Nutzer Loba_Tiddies berichtet jetzt auf Reddit, dass er für ein Event fast 6 Jahre benötigt hat. Das lag vor allem an einer einzigen Aufgabe, die er einfach nicht gelöst bekam.

Weil ein Spieler nicht zielen kann, braucht er 6 Jahre für ein Event

Welche Aufgabe wurde zum Problem? Bei den Event-Aufgaben in Pokémon Go gibt es Missionen, bei denen ihr Pokémon mit geschickten Würfen fangen müsst. Je besser ihr werft und je genauer ihr das Pokemon trefft, desto höher werden die Würfe gewertet. Achtet beim Fangen auf den Fangkreis: Je kleiner dieser wird, umso schwerer ist es auch das Monster zu treffen. Derzeit gibt es drei Bewertungen:

Gute Würfe

Großartige Würfe

Fabelhafte Würfe

Der genannte Spieler musste bei seiner Aufgabe mindestens 3 großartige Würfe hintereinander schaffen. Doch das stellte ihn vor ein großes Problem, denn er selbst erklärte, dass er „schlecht im Zielen“ sei. Darum dauerte es fast 6 Jahre, bis er das Event aus dem Jahr 2019 endlich abschließen konnte.

Gibt es einen Trick für bessere Würfe? Ja, ein Spieler erklärt, dass ihm ein überraschender Trick tatsächlich dabei geholfen habe. So schreibt er auf Reddit.com:

Für Würfe in einer Streak-Quest solltest du auf das Pokémon klicken, den Flugzeugmodus einschalten und deinen Ball werfen. Wenn es der gewünschte Wurf ist, schalte das Internet wieder ein, wenn du es nicht schaffst, schließe das Spiel, schalte das Internet wieder ein und öffne das Spiel erneut… auf diese Weise verlierst du deine Serie nicht. Ich erinnere mich daran, wie ich mich abgemüht habe, 3 fabelhafte Würfe hintereinander zu machen und das irgendwo gelesen habe, das hat wirklich geholfen.

Wer ganz neu mit Pokémon GO beginnen möchte, um die kleinen Taschenmonster zu fangen, der sollte das eine oder andere beachten. Wir von MeinMMO geben euch 15 Tipps, die euch gerade am Anfang vor fiesen Fehlern bewahren sollen: 15 Tipps, die ihr als Anfänger in Pokémon GO kennen solltet