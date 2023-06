Pokémon GO: Mega-Zobiris Konter im Guide – Die 20 besten Angreifer

Die besten Konter gegen Mega-Zobiris in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Mega-Raids besiegen.

Was ist Mega-Zobiris für ein Pokémon? Zobiris stammt aus der dritten Spielgeneration. In seiner Mega-Form gehört Zobiris den Typen Unlicht und Geist an.

Wann kommt Mega-Zobiris? Den Boss findet ihr vom 29. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 6. Juli um 10:00 Uhr Ortszeit in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Zobiris und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Mega-Zobiris besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto-Granbull mit Charme und Knuddler Voltriant mit Donnerschock und Zauberschein Proto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Zacian in der Heldenform mit Standpauke und Knuddler Mega-Simsala mit Psychoklinge und Zauberschein Togekiss mit Charme und Zauberschein Guardevoir mit Charme und Zauberschein Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Donphan mit Charme und Knuddler Mega-Gewaldro mit Zornklinge und Flora-Statue Kapu-Riki mit Voltwechsel und Zauberschein Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Banette mit Dunkelklaue und Zauberschein Mega-Despotar mit Biss und Wirbler Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Crypto-Ursaring mit Metallklaue und Knuddler Primarene mit Charme und Mondgewalt Feelinara mit Charme und Zauberschein

Schwächen von Mega-Zobiris: Das Pokémon gehört zu den Typen Geist und Unlicht und ist damit anfällig gegen Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieses Typen, um Mega-Zobiris zu besiegen.

Gibt es Shiny Mega-Zobiris? Ja, ihr könnt Shiny Zobiris in Pokémon GO fangen. Wenn ihr dann eine Mega-Entwicklung durchführt, seht ihr das Mega-Shiny.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.

Warum das neue Mega-Zobiris nützlicher ist, als ihr denkt