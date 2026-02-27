Pokémon GO: Mega-Dragoran Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Paul Kutzner
Pokémon GO: Mega-Dragoran Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Ihr wollt den starken Drachen Mega-Dragoran in Pokémon GO besiegen? MeinMMO zeigt euch die besten Konter gegen den Boss.

Was ist das für ein Pokémon? Dragoran ist vermutlich eines der beliebtesten Monster und stammt aus der 1. Generation. Der Drache-Flug Monster entwickelt sich aus Dragonir, das ihr erhaltet, wenn ihr Dratini entwickelt.

Die Mega-Variante von Dragoran ist Teil der GO Tour 2026. Ihr könnt es am 28. Februar 2026 sowie am 1. März 2026 in den neuen Super-Mega-Raids herausfordern.

Welche Konter ihr gegen das starke Monster einsetzen solltet und gegen welche Typen das Pokémon eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität), zeigen wir euch.

Pokémon GO zeigt die neue Season Erinnerungen in Bewegung im Trailer
Mega-Dragoran besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch
  2. Schwarzes Kyurem mit Drachenrute und Frostvolt
  3. Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine
  4. Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Breitseite
  5. Endynalos mit Drachenrute und Dynamax-Kanone
  6. Mega-Guardevoir mit Charme und Dreifach-Axel
  7. Mega-Knakrack mit Drachenrute und Breitseite
  8. Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meteorologe
  9. Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl
  10. Mamutel mit Pulverschnee und Lawine
  11. Mega-Firnontor mit Eissplitter und Lawine
  12. Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Dreifach-Axel
  13. Crypto-Arktos mit Eisesodem und Dreifach-Axel
  14. Espinodon mit Eiszahn und Lawine
  15. Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine
  16. Kyurem mit Feuerodem und Eiszeit
  17. Glaziola mit Eissplitter und Lawine
  18. Kolowal mit Eissplitter und Lawine
  19. Crypto-Knakrack mit Drachenrute und Breitseite
  20. Crypto-Guardevoir mit Charme und Dreifach-Axel

Schwächen von Mega-Dragoran: Das Monster besitzt die Typen Drache und Flug. Daher ist es schwach gegenüber Angriffen der Typen Gestein, Drache, Fee und Eis. Gegen Eis besitzt es sogar eine doppelte Schwäche. Daher solltet ihr auf diese Angriffe setzen, wenn ihr Dragoran herausfordert.

Gibt es Mega-Dragoran als Shiny? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch auf die Shiny-Variante des Monsters treffen.

Wie viele Trainer werden benötigt? Wenn ihr sehr gute Konter-Pokémon besitzt und diese auf einem hohen Level sind, dann könnt ihr den Boss bereits mit 2 Trainern schlagen. Ihr solltet zur Sicherheit jedoch ein paar Trainer mehr mitnehmen.

Habt ihr vor, gegen Mega-Dragoran in den Kampf zu ziehen, dann solltet ihr bereits vorab eure Raid-Teams organisieren. Dadurch spart ihr nicht nur in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit, sondern könnt auch immer direkt auf euer bestes Team zurückgreifen: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.

