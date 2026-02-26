Pokémon GO: Mega-Sarzenia Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Pokémon GO: Mega-Sarzenia Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Ihr wollt Mega-Sarzenia in Pokémon GO besiegen? MeinMMO zeigt euch, welche Angreifer und Attacken ihr am besten gegen den Boss einsetzen solltet.

Was ist das für ein Pokémon? Sarzenia ist ein Monster aus der 1. Generation. Es besitzt die Typen Pflanze und Gift und stellt die letzte Entwicklung von Knofensa dar.

Die Mega-Entwicklung von Sarzenia besitzt die selben Typen, wie die reguläre Form des Monsters. Ihr findet den Boss als Teil der globalen GO Tour 2026 am 28. Februar 2026 in Mega-Raids.

Wir zeigen euch, auf welche Konter ihr gegen das Monster setzen solltet und gegen welche Typen Mega-Sarzenia eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

Mega-Sarzenia besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  2. Crypto-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
  3. Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch
  4. Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  5. Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  6. Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß
  7. Mega-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
  8. Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  9. Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
  10. Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger
  11. Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß
  12. Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese
  13. Kopplosio mit Einäschern und Knallkopf
  14. Mega-Simsala mit Konfusion und Psychokinese
  15. Schwarzes Kyurem mit Drachenrute und Frostvolt
  16. Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  17. Crypto-Tukanon mit Pikser und Schnabelkanone
  18. Crypto-Galagladi mit Konfusion und Psychokinese
  19. Mega-Glurak-X mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  20. Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen

Schwächen von Mega-Sarzenia: Da das Monster die Typen Pflanze und Gift besitzt, ist es schwach gegenüber Angriffen der Typen Flug, Feuer, Psycho sowie Eis. Ihr solltet also auf Angreifer mit diesen Typen setzen, wenn ihr den Boss herausfordert.

Gibt es Mega-Sarzenia als Shiny? Ja. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr den Boss auch als Shiny finden.

Wie viele Trainer werden benötigt? Wenn ihr sehr starke Konter mit effektiven Attacken besitzt, dann könnt ihr den Boss sogar alleine besiegen. Habt ihr nicht die idealen Konter oder wollt auf Nummer sicher gehen, dann solltet ihr noch weitere Trainer mitnehmen.

Habt ihr vor viele Raids gegen den Boss zu absolvieren, dann solltet ihr bereits vorab eure Konter in einem Team zusammenstellen. Dadurch habt ihr nicht nur zu jedem Raid euer Top-Team direkt dabei, sondern spart auch jedes Mal etwas Zeit in den Raid-Lobbys: Tipps zur Organisation von Raid-Teams.

