Spieler finden in Diablo 4 nostalgische Items, wissen nicht, ob es ein Rätsel oder ein Scherz ist

Die 15. Season von Diablo 4 hält allerlei Überraschungen bereit. Einige Items lassen die Community rätseln, worüber Veteranen vor allem eher schmunzeln, auch wenn selbst sie es bislang nicht sicher wissen.

Was sind das für Items? Spieler finden derzeit im Rahmen der 15. Season in Diablo seltsame Items, die Fragezeichen aufwerfen. Dabei handelt es sich beispielsweise um den Chat Gem, Black Mushroom und Liquid Rainbow. Alle drei Items scheinen keine klare Funktion zu haben. Einige, vor allem neuere Spieler der Diablo-Reihe, rätseln daher, was das Ganze soll.

Veteranen der frühen Stunden erkennen diese Items direkt wieder. Denn Season 15 ist als Hommage im Rahmen des 30. Jubiläums gedacht und bringt etliche ikonische Schauplätze, Charaktere, aber eben auch Items wieder. Während der Chat Gem mittlerweile vielen ein Begriff und seit Diablo 2 ein schierer Running-Gag ist, waren der Pilz und der Regenbogen in Diablo 3 wichtige Materialien für den Hirtenstab, den man für ein geheimes Level namens Whimsyshire brauchte.

Ist man also Fan der Vorgänger, kommen einem diese Items mehr als bekannt vor und ihre Funktion – oder Nichtfunktion, wie im Beispiel des Chat Gems – theoretisch bekannt. Jedoch nur theoretisch, denn in Diablo 4 scheinen die Dinge etwas anders zu laufen.

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Kryptische Zahlen, Portale und fehlende Items

Welche Funktionen erfüllen die Items in Diablo 4? Das ist noch nicht ganz klar. Zwar hat die Community schon einige Dinge herausgefunden, doch 100%ig sicher, was das Ganze soll, ist es noch nicht. Bisher haben sie Folgendes herausgefunden:

Chat Gem Lässt sich ganz normal sockeln Zeigt dann verschiedene Benachrichtigungen an „Chat Gem Activated“ „Chat Gem Deactivated“ „Perfect Gem Activated“ „Mooooooo“ Lasst ihr ihn dann gesockelt, „chattet“ der Edelstein mit euch zu sämtlichen höllischen Themen, allerdings im Monolog Ihr könnt also nicht antworten Manchmal spuckt der Gem kryptische Zahlenfolgen in den Chat Der bisher ungeklärteste Teil des Gems Spieler beobachten, dass die Zahlen immer kleiner werden und sich nicht wiederholen Bislang weiß noch niemand, was passiert, wenn sie irgendwann auf 0 geht

Schwarzer Pilz und Regenbogenwasser Der Verdacht liegt nahe, dass auch hier der Hirtenstab wieder hergestellt werden kann Bislang sind allerdings kaum andere Materialien dazu gefunden worden Spieler haben bislang keine Funktion der Items herausgefunden Das dazugehörige Whimsyshire lässt sich auch über zufällige Portale öffnen

und

Ob es sich bei den Items also nur um nostalgische Relikte handelt oder sie letztendlich doch zu einem versteckten Geheimnis führen werden, wird sich hoffentlich bald zeigen. Jedenfalls hat Blizzard in der offiziellen Ankündigung ausdrücklich erwähnt, dass in den „Erinnerungen vergessene Geheimnisse“ versteckt sein könnten.

Habt ihr schon mehr herausgefunden oder seid ihr euch sicher, dass ihr hier nur in eine Falle gelockt werdet? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Wir freuen uns über sämtliche Hinweise!

Derweil feiern die Spieler die Season besonders. Zum einen, weil sie genau ihren Nerv trifft und endlich mal wieder Spaß macht. Zum anderen, weil sie in wohligen Erinnerungen schwelgen und alte Bekannte treffen können, die gern auch nach der Season bleiben dürfen: Diablo ist endlich in Diablo 4 und Spieler wollen, dass er bleibt