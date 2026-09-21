„Peak Diablo“: Spieler schwärmen von neuer Season in Diablo 4, weil sie endlich mal wieder Spaß macht

Nach der Ankündigung von Diablo 5 und den letzten sehr durchwachsenen Seasons waren die Spieler von Diablo 4 skeptisch. Doch die neue Season überzeugt und zeigt, was mit den nächsten möglich sein könnte.

Warum waren die Spieler skeptisch? Mit der Ankündigung von Diablo 5 wurde auch bekanntgegeben, dass Diablo 4 keine weiteren Expansionen erhalten wird. Das führte nicht nur in der Community auf Social Media, sondern auch in unseren Reihen zu Enttäuschung und Frust.

Trotzdem sollte die Geschichte nicht zu Ende sein, sondern über die Seasons bis zum Start von Diablo 5 weitererzählt werden und die Überleitung schaffen. Doch angesichts der letzten eher durchwachsenen Seasons waren die Spieler skeptisch, ob das so gut funktionieren könnte.

Doch Season 15 zeigt der Community: Das könnte es, wenn es die richtigen Nerven trifft!

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Geballte Ladung Nostalgie und gute Neuerungen

Warum feiern die Spieler die neue Season? Allen voran steht, dass Season 15 besonders ist, denn es handelt sich um die Season zum 30. Jubiläum von Diablo. In ihr könnt ihr eine Zeitreise vollziehen, die euch durch Highlights der bisherigen Geschichten rund um den großen Lieblingsbösewicht führt und ikonische Inhalte der Vorgänger Diablo 1, 2 und 3 ins Spiel bringt.

Dieses besondere Nostalgie-Gefühl berührt die Herzen der Diablo-Veteranen und kommt besonders gut an. Daneben gibt es noch einige weitere Punkte, die die Community zum Feiern bringen, wie beispielsweise die Anpassungen am Kampfsystem, die dem Ganzen eine noch flottere Note Richtung Diablo 3 verleihen. Auch die Musik, die Schauplätze und Charaktere gehen den Spielern direkt unter die Haut und sorgen für Euphorie.

Zusätzlich gibt es auch Komfortänderungen, die den Spielern ein wohliges Gefühl bescheren, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Ewige Charaktere wieder als Saisonalen wiederzubeleben. All das – und natürlich der namensgebende Diablo – darf laut Community auf Reddit gerne bleiben.

Season 15 ist vollgepackt mit Inhalten und Änderungen.

„Das jagte mir sofort einen Schauer über den Rücken“

Was sagt die Community zu der Season? Laut Community auf Reddit beweist diese Season vor allem, dass Diablo-Spieler nicht nur meckern können und die Leute jederzeit gerne zurückkehren, wenn die Inhalte gut sind. User wie Hakkdunu berichten im Thread, dass ihnen beim Anblick bekannter Szenen aus den Vorgängern direkt ein „Schauer über den Rücken lief“ und sie zum Lächeln brachte.

Adept-Department3584 bezeichnet Season 15 sogar als die beste bisher: „Das ist bei weitem die beste Season bisher. Ich hoffe, alles davon wird core, abgesehen von den Powers.“ Runnerakaliz schreibt: „Ich fühlte mich ins Jahr 1996 zurückversetzt, als ich das Spiel zum ersten Mal spielte.“

In den Kommentaren sind sich die Spieler einig, dass genau diese Season deutlich zeigt, was die Reihe so gut macht, und dass sie „Peak Diablo“ ist und damit die Richtung zeigt, die gerne im Spiel bleiben darf.

Was heißt das für kommende Seasons? Bei all der Euphorie besteht auch die Befürchtung, dass mit dieser Season der Peak schon erreicht war. Immerhin ist diese Season die besondere Jubiläums-Season und allein dadurch schon extra vollgepackt und nostalgisch aufbereitet.

Doch sie zeigt auch, dass – wenn die Art der Erzählungen und der Inhalte stimmt – auch die Seasons eine Geschichte erzählen können und somit durchaus die Möglichkeiten aufzeigen. Denn wenn die Entwickler es schaffen, diesen Nerv der Spieler und den Geist von Diablo aufrechtzuerhalten.

Season 15 füttert aber auch weitere Mysterien, wie das beliebte Kuhlevel, das sich bereits seit vielen Jahren durch das Franchise zieht. Allerdings wartet dieses Mal nicht mehr nur das Kuhlevel auf euch, sondern auch ein ganz neues Level, dass einen echten Stilbruch bringt: Vergesst das Kuhlevel, in Diablo 4 gibt es jetzt ein Pony-Level mit Regenbögen und Teddybären