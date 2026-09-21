„Peak Diablo“: Spieler schwärmen von neuer Season in Diablo 4, weil sie endlich mal wieder Spaß macht

Nach der Ankündigung von Diablo 5 und den letzten sehr durchwachsenen Seasons waren die Spieler von Diablo 4 skeptisch. Doch die neue Season überzeugt und zeigt, was mit den nächsten möglich sein könnte.
Warum waren die Spieler skeptisch? Mit der Ankündigung von Diablo 5 wurde auch bekanntgegeben, dass Diablo 4 keine weiteren Expansionen erhalten wird. Das führte nicht nur in der Community auf Social Media, sondern auch in unseren Reihen zu Enttäuschung und Frust.
Trotzdem sollte die Geschichte nicht zu Ende sein, sondern über die Seasons bis zum Start von Diablo 5 weitererzählt werden und die Überleitung schaffen. Doch angesichts der letzten eher durchwachsenen Seasons waren die Spieler skeptisch, ob das so gut funktionieren könnte.
Doch Season 15 zeigt der Community: Das könnte es, wenn es die richtigen Nerven trifft!
Geballte Ladung Nostalgie und gute Neuerungen
Warum feiern die Spieler die neue Season? Allen voran steht, dass Season 15 besonders ist, denn es handelt sich um die Season zum 30. Jubiläum von Diablo. In ihr könnt ihr eine Zeitreise vollziehen, die euch durch Highlights der bisherigen Geschichten rund um den großen Lieblingsbösewicht führt und ikonische Inhalte der Vorgänger Diablo 1, 2 und 3 ins Spiel bringt.
Dieses besondere Nostalgie-Gefühl berührt die Herzen der Diablo-Veteranen und kommt besonders gut an. Daneben gibt es noch einige weitere Punkte, die die Community zum Feiern bringen, wie beispielsweise die Anpassungen am Kampfsystem, die dem Ganzen eine noch flottere Note Richtung Diablo 3 verleihen. Auch die Musik, die Schauplätze und Charaktere gehen den Spielern direkt unter die Haut und sorgen für Euphorie.
Zusätzlich gibt es auch Komfortänderungen, die den Spielern ein wohliges Gefühl bescheren, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Ewige Charaktere wieder als Saisonalen wiederzubeleben. All das – und natürlich der namensgebende Diablo – darf laut Community auf Reddit gerne bleiben.
„Das jagte mir sofort einen Schauer über den Rücken“
Was sagt die Community zu der Season? Laut Community auf Reddit beweist diese Season vor allem, dass Diablo-Spieler nicht nur meckern können und die Leute jederzeit gerne zurückkehren, wenn die Inhalte gut sind. User wie Hakkdunu berichten im Thread, dass ihnen beim Anblick bekannter Szenen aus den Vorgängern direkt ein „Schauer über den Rücken lief“ und sie zum Lächeln brachte.
Adept-Department3584 bezeichnet Season 15 sogar als die beste bisher: „Das ist bei weitem die beste Season bisher. Ich hoffe, alles davon wird core, abgesehen von den Powers.“ Runnerakaliz schreibt: „Ich fühlte mich ins Jahr 1996 zurückversetzt, als ich das Spiel zum ersten Mal spielte.“
In den Kommentaren sind sich die Spieler einig, dass genau diese Season deutlich zeigt, was die Reihe so gut macht, und dass sie „Peak Diablo“ ist und damit die Richtung zeigt, die gerne im Spiel bleiben darf.
Was heißt das für kommende Seasons? Bei all der Euphorie besteht auch die Befürchtung, dass mit dieser Season der Peak schon erreicht war. Immerhin ist diese Season die besondere Jubiläums-Season und allein dadurch schon extra vollgepackt und nostalgisch aufbereitet.
Doch sie zeigt auch, dass – wenn die Art der Erzählungen und der Inhalte stimmt – auch die Seasons eine Geschichte erzählen können und somit durchaus die Möglichkeiten aufzeigen. Denn wenn die Entwickler es schaffen, diesen Nerv der Spieler und den Geist von Diablo aufrechtzuerhalten.
Season 15 füttert aber auch weitere Mysterien, wie das beliebte Kuhlevel, das sich bereits seit vielen Jahren durch das Franchise zieht. Allerdings wartet dieses Mal nicht mehr nur das Kuhlevel auf euch, sondern auch ein ganz neues Level, dass einen echten Stilbruch bringt: Vergesst das Kuhlevel, in Diablo 4 gibt es jetzt ein Pony-Level mit Regenbögen und Teddybären
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Kommentare
Das Ponylevel hat Spaß gemacht, Deckard Cain und Diablo wiederzutreffen, waren ebenfalls schöne Momente. Das man nicht mehr den Mythics hinterherjagen muss, finde ich auch entspannend, die einzigartigen Items zu formen, mit unterschiedlichen Affixen, klang für mich schlimmer, als es tatsächlich ist. Jetzt lasst mich bitte in dieser Season noch den Echo of Hatered finden (angebliches Endgame) und dann bin ich fast glücklich…der Horadrimwürfel und das ewige herumgecrafte gefallen mir immer noch nicht – ebenso ist der nichts sagende Zähigkeitswert völlig überbordend und wirr. Ich weiss absolut nicht, wie ich bei inzwischen 550k Zähigkeit (was für bedeutungsloser Wert 🙄) und je knapp 13k auf alle Widerstände, keine Glaskanone, mit dem
Warlock, bleibe. Einmal kurz in einer Giftpfütze, bei 84-85% Widerstand, verweilt und ich bin auf Q10 instant tot 😋 Das war mal deutlich besser und vor allem lesbarer gelöst. Ich hatte auch gehofft, das die schwebenden Schwerter und die im Effektgewitter schlecht erkennbaren Kamikaze-Gegner die 14. Season nicht überlebt hätten und da sind sie wieder… Ein wiedersehen, das keine Freude machte. Nach einer ausgelassenen Season bockt es aber wieder 🙂