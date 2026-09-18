Eines der wichtigsten Features in Diablo 4 ist aktuell kaputt, hindert euch am Fortschritt

Die neue Season in Diablo 4 startete mit Content, der vielen richtig gut gefällt, aber auch mit einigen Problemen. Eines davon bremst euren Spielfortschritt derzeit aus.

Welches Feature ist kaputt? Der Baum des Flüsterns ist aktuell verbuggt. Wollt ihr eure zehn gesammelten Gaben dort gegen eine Truhe eintauschen, seht ihr lediglich ein leeres Auswahlfenster. Das Einfordern von Truhen ist dadurch aktuell nicht möglich – sehr ärgerlich, da das Feature eine wichtige Quelle für Loot, Materialien und XP darstellt.

Auf Reddit häufen sich dazu die Posts betroffener Spieler. In einem Reddit-Thread fordert ein Nutzer eine Anpassung, die immer wieder Thema in der Community ist: Die Gaben für den Baum sollten sich stapeln lassen und das Limit von zehn Gaben aufgehoben werden. Allerdings hätte das den aktuellen Fehler vermutlich nur verlagert, da es rein technisch auch dafür irgendwo eine Obergrenze geben müsste.

Was sagt Blizzard dazu? Am Abend des 17. Septembers bestätigten die Entwickler im englischsprachigen Blizzard-Forum, dass man das Problem rund um die Abgabe der Geflüster bei den Raben und am Baum derzeit untersuche. In einem weiteren Update um 03:45 Uhr nachts deutscher Zeit hieß es, dass man eine Lösung für den morgigen Tag anstrebe.

Wann der Fix konkret aufgespielt wird, ist derzeit noch unklar. Unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung zum US-Entwicklerteam ist bei uns realistisch heute Abend oder morgen Früh damit zu rechnen.

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

Season 15 startet mit Problemen, aber auch mit viel Nostalgie-Content

Welche Fehler gibt es noch? Season 15 ging am 15. September bereits mit einer Verspätung am späten Abend an den Start. Die bisherigen Stolpersteine im Überblick:

Neben langen Warteschlangen flogen viele Spieler immer wieder aus dem Spiel oder konnten erst gar keine saisonalen Charaktere erstellen.

Das neue Rebirth-Feature sorgte für Chaos, da Spieler beim Übernehmen alter Charaktere fälschlicherweise alte Währungen, Paragon-Punkte und weiteren Spielfortschritt in die neue Season mitgenommen haben.

Der „Solo Self-Found“-Modus ist weiterhin deaktiviert, was vor allem Solo-Spieler frustriert, die komplett ohne Handels- und Gruppenfunktionen zocken wollen.

Einzelne Items waren fehlerhaft und lösten keinen oder einen falschen Effekt aus, während manche Skills unbeabsichtigt extrem hohen Schaden verursachten – etwa „Tanz der Messer“ des Jägers.

Abgesehen von den Fehlern kommt Season 15 gut an und sorgt vor allem bei Veteranen, die auch andere Diablo-Teile kennen, für viel Freude. Überall warten nostalgische Anspielungen und bekannte Items, wie der Schwarzen Pilz (der in Diablo 3 für den Hirtenstab zum Freischalten eines Regenbogen-Levels nötig war).

Obendrauf könnt ihr nun Bosse aus früheren Diablo-Teilen bekämpfen. Insbesondere Diablo persönlich sorgt für Freude, denn der war bisher in Diablo 4 gar nicht zu sehen. Das Jubiläums-Event kommt so gut an, dass viele Spieler sich die Inhalte bereits dauerhaft in Diablo 4 wünschen.

Macht euch der verbuggte Baum des Flüsterns aktuell auch das Leben schwer oder genießt ihr trotz der Startschwierigkeiten die volle Ladung Nostalgie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Auch die Rückkehr der Runenwörter aus Diablo 2 zählt zu den absoluten Highlights. Ausgerechnet hier lief zum Start aber ebenfalls nicht alles glatt: Ein gefertigtes Item war schlichtweg kaputt und löste den Effekt eines ganz anderen Runenworts aus. Blizzard hat diesen Bug mittlerweile gefixt. Welche neuen Runenwörter es in Diablo 4 gibt und wie ihr sie baut, erfahrt ihr hier.