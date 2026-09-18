Retail, Classic und das neue WoW: Forever: Alles, was ihr über euer World of Warcraft-Abo wissen müsst

Die Welt von Azeroth war nie vielfältiger. Nach den jüngsten Ankündigungen auf der BlizzCon 2026 kam nämlich zu den bereits bestehenden Versionen der Welt im regulären Retail-WoW und den verschiedenen Classic-Iterationen noch das völlig neue WoW Forever dazu.

Doch bevor ihr euch in das nächste Abenteuer im WoW eurer Wahl stürzt, stellt sich oft die Frage, wie man eigentlich am cleversten wieder einsteigt. Braucht man verschiedene Abos für verschiedene Warcraft-Welten? Die gute Nachricht gleich: Das aktuelle Abomodell von World of Warcraft macht euch die Entscheidung so leicht wie nie zuvor und schnürt ein ideales Gesamtpaket.

Bekommt ihr mit nur einem Abo wirklich Zugang zu allen großen WoW-Versionen?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Japp, absolut! Mit einem einzigen, regulären World of Warcraft-Abonnement erhaltet ihr den Schlüssel zum gesamten WoW-Universum.

Neben den verschiedenen Classic-Versionen und der modernen Version von WoW kommt jetzt auch noch WoW Forever dazu!

Ihr müsst euch nicht zwischen der modernen Retail-Fassung und den nostalgischen Classic-Servern entscheiden. Beide riesigen Spielwelten sind vollständig und ohne Zusatzkosten in eurer monatlichen Spielzeit gebündelt.

Spielt also, was ihr wollt. Heute Lust auf ein paar Dailys in den Gebieten von Midnight? Kein Problem? Morgen lieber ein guter alter Raid in Classic? Auch kein Problem!

Wie fügt sich das brandneue »World of Warcraft: Forever« in das Abomodell ein?

Hier wird es richtig spannend! Denn auch das neue WoW Forever reiht sich ab dem 5. November nahtlos in das bisherige WoW-Ökosystem im Abo ein. Dahinter verbirgt sich das von der Community lang ersehnte »Classic+«-Konzept. Ihr zahlt für den reinen Zugang zu der neuen, alten Welt mit über 1.000 neuen Quests und dem Level-Cap von 60 also keinen Cent extra.

Hier gibt’s übrigens einen schicken Trailer zum neuen alten WoW:

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was genau steckt abseits der Spiele noch in eurem Abo?

Neben dem Zugang zu den drei großen WoW-Welten gibt es noch einen richtig starken Bonus, der eurem Ingame-Geldbeutel direkt zugutekommt. Jeder aktive Abonnent erhält jeden Monat automatisch 500 Händlerdevisen gutgeschrieben.

Mit dieser speziellen Ingame-Währung könnt ihr im Handelsposten shoppen gehen. Ihr sichert euch so völlig ohne den Einsatz von weiterem Echtgeld wöchentlich wechselnde kosmetische Rüstungssets, seltene Haustiere oder exklusive Reittiere, um euren Charakteren einen einzigartigen Look zu verpassen. Das Abo refinanziert sich sozusagen durch coole Ingame-Items.

Wie sind die Preise gestaffelt und wie könnt ihr clever sparen?

Ihr könnt das Abo ganz einfach an eure eigenen Spielgewohnheiten anpassen. Wenn ihr erst einmal nur für einen kurzen Trip in die WoW-Welten reinschnuppern wollt, kostet euch das klassische 1-Monats-Abo die üblichen 12,99 Euro.

Ihr wollt die aktuelle Story und Inhalte für die nächsten Monate verfolgen? Dann holt euch doch ein längeres Abo und spart Geld.

Wisst ihr aber ohnehin schon, dass euch World of Warcraft den ganzen Winter über fesseln wird, lohnt sich der Blick auf die längeren Laufzeiten. Bei einem 3-Monats-Abo sinkt der umgerechnete Monatspreis bereits auf 11,99 Euro. Noch besser wird es bei den großen Paketen: Das 6-Monats-Abo und das 12-Monats-Abo drücken den Preis auf umgerechnet 10,99 Euro pro Monat.

Welche exklusiven Boni winken euch bei längeren Laufzeiten?

Wer sich gleich für ein 6-Monats-Abo oder das umfangreiche 12-Monats-Abo entscheidet, schont nicht nur seinen Geldbeutel. Als treue Abonnenten bekommt ihr von Blizzard regelmäßig richtig schicke Extras obendrauf gepackt.

Die längeren Abos bieten euch spezielle Boni, wie Mounts und Pets.

Bei diesen längeren Laufzeiten erhaltet ihr Zugang zu speziellen, zeitlich begrenzten Aktionen, bei denen ihr exklusive Reittiere komplett kostenlos geschenkt bekommt. Das sind oft spektakuläre Flugmounts für die Retail-Version von World of Warcraft und gleichzeitig stilvolle Reittiere oder Begleiter für eure Abenteuer auf den Classic-Servern.

Ihr seht also, es rentiert sich auf vielfältige Art, ein Abo für WoW abzuschließen und gerade jetzt maximale Ausbeute zu bekommen. Ihr könnt nicht nur mehr WoW als je zuvor erleben, ihr bekommt auch coole Extra-Goodies. Holt euch also euer Abo und taucht voll in den WoW-Kosmos ein!

[Werbung] Unser Publisher Webedia und die Kollegen von der GameStar haben eine besondere Herausforderung für euch, das WoW-Wordle. Ihr könnt das Minispiel spielen und wenn ihr wollt, anschließend am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme ist aber optional. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier via GameStar.