Während andere Kinder in seinem Alter nach der Schule Fußball oder Videospiele spielen, beschäftigt sich der 10-jährige Sri Nihal Tammana mit alten Batterien. Er gründete seine eigene Organisation. Fünf Jahre später hatte diese bereits mehr als 625.000 Batterien gesammelt.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild von Vitaly Gariev auf unsplash.

Wie kam der 10-Jährige auf die Idee, „Batterien zu retten“? Alles begann 2019, wie TudoGostoso berichtet. Damals hörte der 10-Jährige Sri Nihal Tammana in den Nachrichten von einer Lithium-Ionen-Batterie, die in einer Müllanlage in Kalifornien eine Explosion ausgelöst hatte.

Schnell beschäftigte er sich näher mit dem Thema und stellte fest, dass alte Batterien häufig im normalen Müll landen. Dass das Probleme verursachen kann, liest man auch bei uns in Deutschland regelmäßig.

So löste Ende Juni 2026 ein vermutlich falsch entsorgter Akku in einem Recyclingbetrieb in Eitting im Landkreis Erding einen Brand aus, wie die Polizei Bayern in einer Pressemitteilung berichtete.

Warum gründete Tammana eine Organisation? Tammana wollte dafür sorgen, dass mehr Menschen ihre Batterien richtig entsorgen. Daher gründete er in New Jersey in den USA die gemeinnützige Organisation „Recycle My Battery“.

Die Idee dahinter war zunächst simpel: Menschen über die richtige Entsorgung aufklären und einfache Möglichkeiten bieten, alte Batterien abzugeben. Dafür stellte die Organisation etwa Sammelbehälter in Schulen, Bibliotheken und Unternehmen auf.

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Aus der Idee eines 10-Jährigen wurde ein internationales Projekt

Wie erfolgreich war die Idee? Aus dem kleinen Projekt wurde mit der Zeit eine große Initiative: Nach nur fünf Jahren hatten Tammana und sein Team laut einem Bericht von News India Times mehr als 625.000 Batterien gesammelt und dem Recycling zugeführt.

Jugendliche aus verschiedenen Ländern schlossen sich dem Projekt an. Gleichzeitig versucht die Nichtregierungsorganisation (NRO) mit Veranstaltungen, Workshops und Schulprogrammen darauf aufmerksam zu machen, warum Batterien nicht einfach im normalen Müll landen sollen.

Für seine Arbeit erhielt Tammana bereits mehrere Auszeichnungen. So wurde er von CNN als „Young Wonder“ ausgezeichnet und er erhielt den Diana Award.

Die Zahl der recycelten Batterien steigt übrigens: Auf der Webseite von Recycle My Battery gibt die Organisation mittlerweile an, rund 900.000 Batterien recycelt und mehr als 1.800 Sammelbehälter aufgestellt zu haben.

Was haltet ihr von Nihals Projekt? Achtet ihr selbst darauf, alte Batterien und Akkus richtig zu entsorgen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Nicht nur Nihal setzt bereits in jungen Jahren eigene Ideen um. Auch viele aus der Gen Z versuchen sich früh als Unternehmer. In Deutschland haben überraschend viele von ihnen bereits eine eigene Firma gegründet: Die Gen Z gilt als faul, aber in Deutschland haben 40 % von ihnen bereits eine Firma gegründet