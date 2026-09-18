WoW Forever belebt uralten Traum, spricht von Hochelfen als neuem Volk

In World of Warcraft Forever wird es noch ein neues Volk geben. Ein alter Wunsch der Community wird irgendwann wahr.

In World of Warcraft Forever wird es zu Beginn nur ein einziges, neues Volk geben, die Himmelsgeborenen. Für die muss man auch noch 30 € auf den Tisch legen. Doch während einer Frage- und Antwort-Runde haben die Entwickler eine weitere Bombe platzen lassen und im Grunde bestätigt: Hochelfen werden spielbar sein. Aber ihr müsst euch ein wenig gedulden.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was wurde gesagt? Vor dem Start der Beta gestern veranstalteten die Entwickler von World of Warcraft einen Stream (auf Twitch) und gingen dabei auf die drängendsten Fragen rund um WoW Midnight und WoW Forever ein. Eine Frage, die im Forever-Segment aufkam, war: Warum genau hat man sich für die Himmelsgeborenen entschieden und nicht für ein bereits etabliertes Volk, wie die Hochelfen? Die Antwort:

Die irgendwie einfache Antwort ist: Warum nicht beides? Als [einer der Entwickler] auf der Bühne stand, hat er die Bereiche und Zonen gezeigt, die wir irgendwann angehen wollen. Da war auch Quel’thalas zu sehen. Das ist nichts, von dem wir sagen: „Man, das wäre cool, das irgendwann mal zu machen“ – das ist Zeug, bei dem wir sagen: „Das ist unsere feste Absicht, das zu machen.“ Wir werden zurück nach Quel’thalas reisen.

Auch wenn die Worte einen geringen Spielraum für Interpretationen lassen, haben die Entwickler damit im Grunde nun ein Versprechen gegeben, an dem man sie in einigen Monaten oder Jahren messen wird. Denn sobald es nach Quel’thalas geht und wir sehen, wie die Welt dort aussieht – und eben nicht in The Burning Crusade oder Midnight – werden die Hochelfen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als spielbares Volk kommen.

Hochelfen wurden bereits intern ausprobiert

Intern hatten die Entwickler auch schon mit dem Gedanken gespielt, die Hochelfen zum Launch zu bringen. Doch nach internen Tests fühlte es sich einfach falsch an, die Hochelfen in Northshire starten zu lassen. Das war nicht die Erfahrung, die man bieten wolle, wenn man schon ein solches Volk einführt. Daher würde es auch für die Hochelfen ein eigenes Startgebiet brauchen.

Es bleibt dann nur die Frage, ob die auch 30 € kosten werden, wie die Himmelsgeborenen.

Warum sind Hochelfen der Community so wichtig? Hochelfen kennen die allermeisten Spielerinnen und Spieler bereits aus Warcraft III. Dort waren sie Teil der Streitkräfte der Menschen, gehörten also zur Allianz. Einheiten wie der Priester oder die Magierin wurden durch Hochelfen dargestellt.

Daher gibt es im Grunde schon seit den Tagen von Vanilla den Wunsch, dass diese Hochelfen eben auch ein spielbares Volk in World of Warcraft werden.

In der modernen Version von WoW (also Midnight bzw. „Retail“) haben die Entwickler mit beinahe schon komödiantischer Penetranz jede Menge spielbare Elfen gebracht, aber nicht die gewünschten Hochelfen. Inzwischen gibt es Blutelfen, Nachtgeborene und sogar Leerenelfen – doch richtige Hochelfen gibt es bis heute nicht, auch wenn man zumindest die Optik bereits erzielen kann.

Freut ihr euch darauf, irgendwann in WoW Forever eine Hochelfe spielen zu können? Oder werdet ihr lediglich zu Beginn reinschauen, einen „Main“ spielen und es bei dem dann belassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls ihr mehr zu den Himmelsgeborenen wissen wollt, die haben wir euch hier genauer vorgestellt.