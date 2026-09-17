Kabellose Gaming-Maus für unter 30 Euro: Logitechs gut bewertete Budget-Lösung G305 Lightspeed ist gerade richtig günstig

Wer nicht viel Geld für eine gute Gaming-Maus ohne Kabel ausgeben möchte, sollte unbedingt einen Blick auf die Logitech G305 Lightspeed werfen.

Logitech G305 Lightspeed um 50% reduziert

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Die Logitech G305 Lightspeed ist im befristeten Amazon-Angebot gerade um 50 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Deutlich günstiger gab es sie bisher noch nicht. Das Angebot gilt bis zum 2. Oktober oder solange der Aktionsvorrat reicht, wobei das Angebot laut Amazon stark nachgefragt ist. Alternativ hat unter anderem aktuell auch Coolblue den günstigen Angebotspreis.

Die hohe Nachfrage ist auch nicht verwunderlich, denn für unter 30 Euro gibt es hier viel kabellose Gaming-Maus zum kleinen Preis. Die G305 verfügt über ein symmetrisches Design mit 99 Gramm Gewicht und nutzt einen HERO-Sensor von Logitech mit bis zu 12.000 DPI sowie Geschwindigkeiten von über 400 IPS. Dank der hauseigenen LIGHTSPEED-Technologie gibt es eine zuverlässige und schnelle Funkverbindung mittels drahtlosem USB-Adapter.

Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 250 Stunden eignet sie sich zudem gut für lange Gaming-Sessions und bietet auch noch diverse Einstellungsmöglichkeiten zu DPI, Makros und Co. per Software über Logitechs G HUB. Neben den beiden Haupttasten und der mittleren Maustaste gibt es indes noch eine DPI-Taste und zwei Daumentasten. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Günstige Gaming-Maus ohne Kabel: Logitech G305 Lightspeed für 29,99 Euro statt 59,99 Euro UVP bei Amazon

In den über 9.000 Rezensionen dort kommt die Maus durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen überaus gut an und wurde allein im letzten Monat über 3.000 Mal verkauft. Zudem gehört sie zu Amazons Tipps für hoch bewertete Produkte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, die sofort versendet werden können. Im Test bei den Kollegen von GameStar gab es mit einer 90er-Bewertung ebenfalls eine sehr gute Testwertung mit Platin-Award für die Logitech G305 Lightspeed.

Kleine und sehr leichte Gaming Maus mit allen wichtigen Eigenschaften: hochpräziser Sensor und knackige Feuertasten sowie überzeugende Funktechnik und Batterielaufzeit. GameStar

Pro sehr präziser Sensor

knackige Feuertasten mit Federsystem

Mausrad präzise gerastert

drahtlose Verbindung ohne spürbare Latenz

lange Batterielaufzeit

symmetrische Form

solide verarbeitet

übersichtlicher Treiber Contra Daumentasten nur für Rechtshänder

keine Beleuchtung

kein optionaler Kabelanschluss möglich

Weitere Angebote: Prime Day, Ryzen-CPU und weitere Logitech-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der nächste Amazon Prime Day mit vielen Rabatten im Oktober sowie eine gute Ryzen-CPU von AMD für den Sockel AM5. Des Weiteren gibt es auch noch eine weiße Gaming-Maus von Logitech ohne Kabel zum Tiefpreis in Form der moderneren Logitech G Pro X Superlight 2 SE.

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