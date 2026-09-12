Weiße Gaming-Maus ohne Kabel zum Tiefpreis: Holt euch jetzt die Logitech G Pro X Superlight 2 SE Lightspeed günstig im Angebot

Mit der Logitech G Pro X Superlight 2 SE Lightspeed gibt es gerade eine gut bewertete und kabellose Gaming-Maus in Weiß zum bisherigen Tiefpreis im Angebot.

Logitech G Pro X Superlight 2 SE Lightspeed

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Logitechs G Pro X Superlight 2 SE Lightspeed ist im Angebot bei Amazon gerade um sechs Prozent reduziert im Angebot. Günstiger gab es die weiße Version bisher noch nicht, während das schwarze Modell nur ein paar Euro mehr kostet. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt. Alternativ hat aktuell auch Galaxus den Preis, aber nur wenige Stück.

Das bietet euch die Maus: In Zusammenarbeit mit weltweit führenden E-Sports-Profis entwickelt setzt das 60 Gramm leichte Wireless-Modell auf ein symmetrisches Design für verschiedene Griffarten. Dabei verfügt sie über hybride, optisch-mechanische Lightforce-Schalter und verspricht Präzision sowie Zuverlässigkeit auf Profi-Niveau dank optischer Betätigung mit niedriger Latenz nebst knackig fühlbarem Klick.

Logitechs HERO-2-Sensor soll derweil Tracking mit über 888 IPS bzw. 80 G und bis zu 44.000 Dpi Auflösung mit präziser Sensorkalibrierung ohne Glättung, Beschleunigung oder Filterung liefern. Zu den weiteren Features gehören unter anderem bis zu 88 Stunden Akkulaufzeit, PTFE-Mausfüße und diverse Einstellungsmöglichkeiten über Logitechs Software. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Kabellose Gaming-Maus Logitech G Pro X Superlight 2 SE Lightspeed in Weiß für 79 Euro statt 84 Euro bei Amazon

In den Rezensionen dort kommt die Logitech G Pro X Superlight 2 SE Lightspeed mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen sehr gut an. Gelobt werden vor allem Gewicht, Performance und Verarbeitung. Auch die Webseite RTINGS hat die Maus in ihrem Test fast durchweg gelobt und unter anderem hinsichtlich Shooter- und MMO-Eignung geprüft:

Die Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE ist eine hervorragende FPS-Gaming-Maus […] entspricht nicht dem typischen Bild einer speziellen MMO-Maus, die in der Regel über deutlich mehr programmierbare Seitentasten verfügt. Wenn dich das jedoch nicht stört, weil du eher auf Tastaturbelegungen setzt, ist sie eine hervorragende Wahl für MMO- oder MOBA-Spiele. […] rtings.com

Pro hervorragende Verarbeitungsqualität

extrem leicht

außergewöhnlich geringe Klickverzögerung Contra mit mitgeliefertem Empfänger auf 1.000 Hz Abfragerate begrenzt (8.000-Hz-Adapter separat)

weniger Seitentasten als bei speziellen MMO-Modellen

Weitere Angebote: FC 27, Gaming-Headset, Anno-Sonderheft und PC-Hardware

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel das schon vor Release reduzierte EA Sports FC 27 sowie ein gutes kabelloses Gaming-Headset von Razer, das es bisher noch nicht günstiger gegeben hat. Außerdem gibt es das neueste Anno-Sonderheft von GameStar zum Hippodrom-DLC als E-Paper-Ausgabe sowie ein paar Upgrade-Angebote mit PC-Hardware.

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