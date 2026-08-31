Starkes Hardware-Upgrade: Sichert euch günstige Windows 11 Systeme mit Nvidia-Grafik inkl. Controller & Game Pass

Ja, die Hardware-Krise hält weiter an, aber das muss nicht heißen, dass man sich gar nichts mehr gönnen darf. Wer also gerne ein neues Gaming-System haben will und dazu noch echte Schnäppchen sucht, der wird gerade bei MediaMarkt fündig.

Warum lohnt sich der Hardware-Kauf gerade jetzt?

Hier gibt's alle Geräte aus der aktuellen Aktion im Bundle!

Die frisch angekündigten Spiele-Releases der nächsten Wochen setzen aktuelle Rechenpower voraus. Kauft ihr euch bei MediaMarkt im Aktionszeitraum einen modernen Gaming-Laptop oder Desktop-PC mit Windows 11 und einer leistungsstarken Nvidia GeForce RTX Grafikkarte, bekommt obendrein ihr die wichtigste Peripherie direkt inklusive.

Es gibt einen Xbox Wireless Controller in eurer Wunschfarbe sowie drei Monate PC Game Pass ganz dazu. Aus der Vielzahl an interessanten Angeboten haben wir euch die folgenden Modelle herausgesucht.

Lenovo LOQ Essential 15 – Warum ist dieser Gaming-Laptop eine gute Wahl?

Wenn ihr maximale Flexibilität schätzt und eure liebsten Spiele auch mal auf der Couch, bei Freunden oder auf Reisen zocken möchtet, ist ein kompakter Gaming-Laptop eine gute Wahl.

Hier bekommt ihr einen 15-Zoll-Laptop mit gescheiter Hardware, die alle aktuellen Titel gut packt.

Der Lenovo LOQ Essential 15 ist hier ein echter Preis-Leistungs-Hit. Dieses Gerät kombiniert modernes Design mit ordentlich Rechenpower zu einem guten Gesamtpreis.

Kern des Setups ist die Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop-GPU, die in Kombination mit einem AMD Ryzen 7 Prozessor für Tempo sorgt. Egal ob ihr in Fantasy-Welten unterwegs seid, Sci-Fi-Abenteuer erlebt oder im Multiplayer Scoreboards knackt: Auf dem 15,6-Zoll-Display läuft das Geschehen flüssig und schnell. Die intelligenten Features der Nvidia RTX-Serie – wie DLSS – bringen dann nochmal einen zusätzlichen Boost ins wortwörtliche Spiel.

Neue Titel – wie das kommende D&D-Abenteuer Warlock – laufen auf diesem Laptop.

Dazu bekommt ihr noch eine Festplatte mit 1 TB Speicher und 16 Gigabyte DDR5-RAM. Damit seid ihr für aktuelle Games gut gerüstet.

Wie schlägt sich das System im Alltag?

Auf dem Gerät ist Windows 11 Home direkt vorinstalliert, sodass ihr nach dem ersten Hochfahren ohne lästige Updates loslegen könnt. Microsofts aktuelles Betriebssystem stellt sicher, dass eure Hardware-Ressourcen optimal genutzt werden und Spiele flott laden.

Richtig stark wird das Setup im Zusammenspiel mit den Zugaben der Verkaufsaktion: Ihr klappt den Laptop auf, verbindet den beigelegten Xbox Wireless Controller und aktiviert die drei Monate PC Game Pass, die bei diesem Kauf inklusive sind.

So könnt ihr sofort aus einer riesigen Spielebibliothek wählen und euren neuen Gaming-Laptop mit allen möglichen Titeln testen.

Warum ist der MSI MAG INFINITE S3 ein starkes Desktop-Upgrade für euch?

Wenn ihr lieber einen festen Platz zum Zocken habt und obendrein die klassische Tower-Ästhetik bevorzugt, solltet ihr einen Blick auf dieses Kleinod werfen. Der stylische Desktop-PC enthält einen Intel Core i5 Hand neben einer Nvidia GeForce RTX 5060.

Das alles steckt im MSI MAG Infinite S3. Die Intel-CPU und die GeForce 5060 sind klar die Herzkomponenten.

Diese Hardware-Kombination liefert euch eine gute Balance aus Preis und Leistung, um aktuelle Spiele-Highlights flüssig zu erleben. Mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1-TB-SSD haben eure liebsten Games mehr als genug Platz und laden flott.

Wie profitiert ihr von Windows 11 und den cleveren Features?

Windows 11 ist auch hier bereits vorinstalliert. Das Betriebssystem bietet euch eine stabile und für Gaming maßgeschneiderte Basis. Dank aktueller Nvidia-Technologien wie DLSS holt ihr zudem per KI-Upscaling noch mehr Bilder pro Sekunde aus euren Spielen heraus.

Ihr spart euch also den ganzen Stress eines fummeligen Eigenbaus und bekommt ein rundum aufeinander abgestimmtes System geliefert.

Was macht das Bundle für euer Setup so wertvoll?

Auch hier bekommt ihr mit dem beiliegenden Xbox-Controller in eurer Wunschfarbe sowie dem 3-Monate-Abo des Game Pass massiv Spielepower. Sucht euch einfach eure bevorzugten Titel aus und zockt nach dem Download sofort drauf los. Es ist so einfach!

Worauf wartet ihr also noch? Gerade sind diese beiden Systeme sowie viele andere deutlich günstiger bei MediaMarkt zu haben. Schaut also rein und holt euch euer Gaming-System der Zukunft!

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