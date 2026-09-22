EA FC 27: Deutsche Kommentatoren einstellen – So findet ihr die Optionen

In EA Sports FC 27 müssen die neuen deutschen Kommentatoren erst eingestellt werden. Wie das geht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wollt ihr EA FC 27 mit deutschen Sprechern genießen, müsst ihr euch zu folgenden Einstellungen manövrieren:

Geht ins Hauptmenü

Wählt dann Spieleinstellungen (Zahnrad)

Geht zu Audio

Scrollt dann zu Rush- oder 11-GG-11-Audio

Stellt die Kommentarsprache auf Deutsch

Darunter findet ihr weitere Einstellungen, wie beispielsweise das Kommentatorenteam und verschiedene Lautstärken.

Warum ist diese Option bei mir nicht möglich? Auf der Nintendo Switch ist es nötig, die deutschen Stimmen als externes Sprachpaket aus dem Shop herunterzuladen. Dort findet ihr es als kostenlosen DLC. Unter diesem Link findet ihr die entsprechende Shopseite.

Auf der PlayStation und der Xbox erhaltet ihr eine kurze Mitteilung, dass zusätzliche Daten heruntergeladen werden müssen, wenn ihr die Sprache in den Optionen auswählt.

Auf Steam und in der EA-App sollte das deutsche Sprachpaket automatisch verfügbar sein, wenn ihr die Sprache einstellt. Wählt ansonsten EA FC in eurer Bibliothek aus, geht mit Rechtsklick in die Eigenschaften und ändert dort die Sprache auf Deutsch. Bei Steam solltet ihr nach der Änderung noch einmal die Spieldateien auf Fehler überprüfen lassen.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Wer kommentiert im Deutschen? Auch in diesem Jahr begrüßen euch wieder Jan Platte und Florian Schmidt-Sommerfeld (alias Schmiso) als Kommentatoren. Damit müsst ihr auch in diesem Jahr auf Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss. Moderiert wird im Übrigen wieder von Esther Sedlaczek als Studio-Reporterin.

Habt ihr die Einstellungen gefunden, könnt ihr auch schon loslegen und eure Matches von den drei Ikonen untermalen lassen. Mit EA FC 27 ändern sich auch einige Dinge am Karrieremodus. Wenn ihr einmal übersichtlich sehen wollt, was euch erwartet, schaut hier vorbei: EA FC 27 Karrieremodus: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick