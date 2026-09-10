Schon vor Release reduziert: Die neue Fußballsimulation EA Sports FC 27 gibt es bereits jetzt teilweise günstiger

EA Sports FC 27 erscheint erst in ein paar Tagen, doch schon jetzt gibt es die neue Fußballsimulation für manche Plattformen günstiger.

EA Sports FC 27 vor Release reduziert

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Die Standard Edition von EA Sports FC 27 wird am 25. September veröffentlicht, während Vorbesteller der Ultimate Edition bereits eine Woche eher spielen können. Doch wer sich mit der Grundversion des Spiels zufrieden gibt, bekommt diese jetzt bei MediaMarkt für PC, Xbox Series X und Xbox One sowie PlayStation 4 mit Preisgarantie schon günstiger.

Je nach Plattform spart ihr hier aktuell 12 bis 20 Prozent vom Kaufpreis gegenüber der Preisempfehlung, wobei die Lieferung pünktlich bis zum Erscheinungstag versprochen wird. Derweil sind die Versionen für PS5 sowie Nintendo Switch und Switch 2 derzeit nur zum Vollpreis erhältlich. Die günstigen Angebotspreise für die anderen Versionen gibt es indes auch bei Saturn, während Amazon nur die PC-Version reduziert hat.

EA Sports FC 27 verspricht als neuester Ableger der früher als “FIFA” bekannten Fußballsimulation neben leicht verbesserter Grafik und aktuellen Kadern mit mehr als 21.000 lizenzierten Spielern auch ein flüssigeres und authentischeres Gameplay, zu dem es bereits einige Details gibt. In den Fokus rückt dabei diesmal mit The Grounds eine Art sozialer Fußball-Hotspot, an dem Straße und Stadion aufeinandertreffen sollen.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist

Mit an dabei sind aber natürlich unter anderem auch der beliebte Weltmeisterschaftsmodus The World’s Game, ein überarbeiteter Managerkarriere-Modus und Football Ultimate Team (FUT), wobei letzteres ebenfalls wichtige Neuerungen erfährt. Übrigens hat auch die Standard Edition ein paar Vorbestellerboni mit an Bord, nämlich Doppel-AEP, drei Icons/Heroes sowie Vorbestellungs-Challenges. Weitere Details findet ihr auch bei MediaMarkt.

Weitere Angebote: Gaming-Headset, Anno-Sonderheft und PC-Hardware

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein gutes kabelloses Gaming-Headset von Razer, das es bisher noch nicht günstiger gegeben hat. Außerdem gibt es das neueste Anno-Sonderheft von GameStar zum Hippodrom-DLC als E-Paper-Ausgabe sowie ein paar Upgrade-Angebote mit PC-Hardware.

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