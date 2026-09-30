Eine der gefährlichsten Kreaturen aus Fallout 76 könnt ihr bald als kuscheligen Begleiter in die Open World mitnehmen

Bethesda hat MeinMMO die Roadmap von Fallout 76 für die nächsten Monate vorgestellt. Nicht nur kommen Pets ins Spiel, die euch im Ödland begleiten, es gibt auch eine Rückkehr zu Fallout 3.

Im Dezember 2026 kommt das World Pets -Update ins Spiel und bringt euch tierische Companions, die ihr auf euren Reisen ins Ödland mitnehmen könnt.

Darunter befinden sich Hunde, Katzen, mutierte Schweine und Todeskrallen. Die könnt ihr mit Rüstungen gestalten und es soll auch verschiedene Arten für die jeweiligen Tierarten geben. Passend zur Fallout-Historie gibt es auch einen kostenlosen Schäferhund für alle Spieler. Wie man andere Arten freischaltet oder wie teuer diese sein werden, ist bisher unklar.

Diese Pets, denen ihr über das vorhandene C.A.M.P.-Menü für Pets Kommandos geben könnt, levelt ihr in Fallout 76. Dabei soll jede Tierart gelevelt werden und nicht jede einzelne Unterart. Levelt ihr also den Schäferhund, steigt auch das Level jedes anderen Hundes. Das Cap soll anfangs bei 200 liegen und bietet euch bei verschiedenen Meilensteinen auch Belohnungen.

Beim Angeln wird die Katze ein nützlicher Begleiter sein:

Die Tiere helfen euch mit Nahkampfattacken, der Schaden ist aber identisch. Eure Katze ist also genauso stark wie eure Todeskralle. Die Wahl des Tieres gibt euch aber passive Boni:

Hunde können Stimpaks und extra Legendaries in Kopfgeldjagden finden

Katzen finden verbesserte Köder und extra Fischhappen

Die Schweine finden toxischen Schleim und hochradioaktive Flüßigkeit

Todeskrallen finden schwarzes Titan und extra Legendaries in Befällen

Ihr könnt euer Tier also auch daran anpassen, was ihr gerade farmen wollt. Sollten eure Pets sterben, könnt ihr sie einfach wiederbeleben und auch einige Gegner im Ödland scheinen Pets bekommen zu haben. Spieler untereinander können ihre Tierchen aber nicht kämpfen lassen.

Sie können leider auch nicht an Raids teilnehmen oder mit euch in einen Bunker spazieren.

Zusammen mit dem Worlds Pet -Update sollen aber auch die Kopfgeldjagden neue Inhalte für das Gebiet Skyline Valley bekommen.

Video starten Bigfoot macht ab dem 3. März Fallout 76 unsicher

Fallout 76 hat bis zum Sommer 2027 noch einiges zu bieten

Was kommt noch ins Spiel? Nach den Tieren sollt ihr im Frühling 2027 mit den Hideouts einen neuen Content-Typ bekommen. Hideouts sind quasi Dungeons, in denen ihr euch mit bis zu 3 Spielern einem Unterschlupf stellt.

Vorher müsst ihr aber einen Hinweis ergattern, den ihr in der offenen Welt in verschiedenen Aktivitäten finden könnt.

Die Hideouts sollen exklusive Belohnungen haben und verschiedene Schwierigkeitsgrade, Gegnertypen und Challenges bieten. Wollt ihr es noch schwieriger haben, dann wartet der Drifter auf euch. Er soll eine Art computergesteuerter Konkurrent sein, der zufällig in einem Hideout auftauchen kann, um euch zu erledigen – er soll der Schwierigkeit eines Raid-Bosses ähneln und erinnert von der Beschreibung an eine Super-Version des Butchers aus Diablo 4.

Hier seht ihr die Roadmap auf einen Blick:

Einen nostalgischen Trip können Fans der Reihe voraussichtlich im Sommer 2027 erleben. Dann soll die Map mit dem Update Raven Rock erweitert werden. Dabei sollt ihr einen Teil der Map von Fallout 3 erkunden, aber ein paar Hundert Jahre vor den Ereignissen des eigentlichen Spiels – Es ist quasi ein Prequel.

Der Content soll sich auf die Enklave fokussieren und euch bekannte Orte in neuem Gewand zeigen.

Was sagt ihr zur neuen Roadmap und freut ihr euch auf die kommenden Inhalte? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Im Zuge des Grindfestes 2026 konnte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sogar ein Interview mit Creative Director Jon Rush führen: Fast 8 Jahre nach Release ist Fallout 76 ein viel besseres Spiel – Der Chef spricht mit uns über die größten Änderungen





