Diablo 2 gibt Fans mysteriöses Rätsel auf – Community knackt den Schlüssel dazu nach wenigen Stunden

Der Patch 2.5 für Diablo 2: Resurrected wurde am 22. September veröffentlicht und kam mit einem Rätsel daher. Nach anfänglicher Verwirrung ist die Community nun offenbar auf bestem Wege, das Mysterium aufzulösen.

Was ist das für ein Rätsel? Die Patch Notes für das neueste Update von Diablo 2: Resurrected erklärte nicht nur die Änderungen im Patch 2.5, sondern hing ganz unten auch noch ein Bild an.

Dieses Bild wurde mit folgendem Satz und einem Link hinzugefügt:

„Wir haben das alte Handbuch von Diablo II durchgeblättert und diesen verwirrenden Eintrag gefunden … Was das wohl heißt?“ Hier ist das Bild dazu:

Das Rätsel-Bild

Auf dem Bild sind jede Menge Dinge zu sehen – von der „Inschrift“ in Form eines Codes über Münzen bis hin zu Schlüsseln, einer Statuette, ein Dolch und eine Menge mehr.

Das Wimmelbild gab der Community direkt Fragezeichen auf, was man denn nun damit anfangen solle. Doch offenbar wurde der Schlüssel, wie man des Rätsels Lösung findet, bereits geknackt.

YouTuber erklärt, was es mit dem Rätsel auf sich haben könnte

Ist das die Lösung? Nur wenige Stunden nach Erscheinen der Patch Notes kamen die Diablo-Fans mit Lösungsansätzen daher, von denen einer sehr vielversprechend wirkt.

YouTuber und Diablo-Experte MacroBioBoi erklärt in seinem Video das Vorgehen:

Der YouTuber hat den Code aus dem Bild in einen „Cipher“ gegeben, um ihn zu entschlüsseln. Dort kam heraus: „So many gems what do these orange numbers mean“, also „So viele Edelsteine was bedeuten diese orangenen Nummern.“

Mit diesem Wissen navigiert der YouTuber zum Chat-Gem. Das ist ein eigentlich weitgehend unbrauchbares, klickbares, lila Edelstein-Icon, mit dem man je nach Klick entweder die Nachricht „Gem activated“ oder „Gem deactivated“ bekommt.

Doch klickt man einfach oft genug drauf, bekommt man zu einem zufälligen Zeitpunkt eine scheinbar willkürliche, neunstellige orangene Zahlenfolge.

Doch die Nummern konnten ja nicht willkürlich sein, meint MacroBioBoi. Nun kam die Idee auf, dass diese Nummern Hinweise auf Stellen in der Anleitung sind. Man kam zu dem Schluss:

Der erste Teil der Nummer gibt die Reihenfolge im Gesamtkontext vor

Der zweite Teil ist die Seite im Handbuch

Der dritte Teil die Zeile

Und der vierte Teil das Wort

So bekommt man für jede Zahlenfolge am Ende ein Wort heraus. Und die wiederum ergeben dann – voraussichtlich – einen passenden Gesamtkontext.

Was kommt da raus? Das ist noch nicht ganz sicher. Der YouTuber durchkämmt das Bild mit einer Bearbeitungssoftware und findet Nummern, Daten auf den Münzen, Zahlen auf den Schlüsseln – nach dem Motto „what does it all mean“ müsse man das alles mit einbeziehen.

MacroBioBoi meint: Aufgrund der übrigen Hinweise im Bild könnten 666 Nachrichten rauskommen, die die Geschichte von Diablo 2 Resurrected erzählen – oder einen anderen, spannenden Teil der Lore.

Er tippt auf „ein cooles Easter Egg, um Leute auf Season 2 zu hypen“. Die nächste Ladder startet nämlich erst am 6. Oktober.

Aktuell sammeln der YouTuber und die Community immer mehr von den Nummern, um ihnen Worte zuzuordnen und am Ende einen Text herauszubekommen. Es ist also – voraussichtlich – nur noch eine Frage der Zeit, bis das vollkommen Rätsel gelöst ist.

Eine Frage der Zeit ist normalerweise auch das Erreichen des Max-Levels in Spielen wie Diablo. Doch in Diablo 2 Resurrect schaffte es ein Spieler in gerade mal 8 Tagen.