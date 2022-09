Diablo 4 startet bald Closed Beta und zeigt Inhalte – So meldet ihr euch an

Blizzard hat endlich Infos zur ersten Beta vom kommenden Diablo 4 geteilt. Bis November sollen Spieler eingeladen werden, um die Endgame-Inhalte des Action-RPG zu testen. Chancen auf eine Einladung haben vor allem Veteranen, die schon die Vorgänger ausgiebig gespielt haben.

Wann startet die Beta? Ein konkretes Datum für den Start gibt es noch nicht. Im Blogpost spricht Blizzard allerdings davon, dass die Einladungen zur Closed Beta bis zum 18. November verschickt werden sollen. Rechnet also grob mit Mitte November.

Ihr habt allerdings nur bis zum 11. Oktober Zeit, um euch für den Test anzumelden. Wer keine Einladung bekommt, kann Anfang 2023 an der Open Beta teilnehmen.

Wie mache ich mit? Stellt sicher, dass ihr für die Beta in Diablo angemeldet seid, wenn ihr grundsätzlich an Tests teilnehmen wollt. Für die Closed Beta sollt ihr laut Blizzard außerdem folgende Schritte abschließen:

Besucht die Battle.net-Website oder den Launcher

Klickt auf euren Nutzernamen und besucht eure „Accounteinstellungen“ oder lasst euch den „Account anzeigen“

Navigiert unter „Privatsphäre“ zum Unterpunkt „Informationseinstellungen“ und bearbeitet sie über das Bearbeitungs-Symbol rechts

Setzt hier einen Haken bei „Neuigkeiten und Angebote von Battle.net“

Ihr habt dazu bis zum 11. Oktober Zeit

Die Beta wird spielbar sein auf PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One mit Crossplay und Crsoss-Progression.

Blizzard will vor allem Spieler auswählen, die schon viel Erfahrung mit Endgame-Inhalten in Diablo 2: Resurrected, Diablo 3 und Diablo Immortal gesammelt haben. Die Closed Beta wird ausschließlich Content nach der Levelphase bieten.

Der Reveal-Trailer verriet schon beim Xbox-Showcase den Release-Zeitraum:

Diablo 4: Closed Beta mit Fokus auf Endgame

Was steckt in der Beta? Blizzard will mit der Closed Beta das Endgame von Diablo 4 testen, also das, was nach der Kampagne für die Langzeitmotivation sorgt. Konkret nennen die Entwickler 5 Inhalte, die spielbar sein werden:

Helltide

Einige Regionen werden auf Welt Tier 3: Alptraum von Gegnern überrannt. Gegner werden bei diesem zonenweiten Event stärker und lassen besseren Loot fallen. Außerdem bekommt ihr hier „Cinders“ (etwa: Asche), um besondere Truhen im Gebiet zu öffnen. Sterbt ihr, verliert ihr eure Asche.

Nightmare Dungeons

Nachdem ihr euer erstes „Alptraum-Siegel“ erhalten habt, könnt ihr Alptraum-Dungeons betreten. Jedes Siegel entspricht einem bestimmten Dungeon und fügt diesem Modifikatoren zu, die ihn schwieriger machen und die Loot-Qualität verbessern. Während den Runs bekommt ihr weitere Siegel, um die Dungeons noch schwerer zu machen.

Whispers of the Dead

Auf eurer Map tauchen „Whispers“ (etwa: Geflüster) auf. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die ihr abschließen sollt und für die ihr „Grim Favors“ (etwa: Düstere Gefallen) erhaltet. 10 dieser Gefallen könnt ihr beim „Tree of Whispers“ gegen Loot und Erfahrungspunkte eintauschen. Das System erinnert der Beschreibung nach an die Kopfgelder aus Diablo 3.

Fields of Hatred

Bestimmte Zonen werden verflucht und damit zu offenen PvP-Zonen. In verfluchten Bereichen könnt ihr Dämonen für „Seeds of Hatred“ (etwa: Saaten des Hasses) töten. Bringt ihr diese zu einem Altar, könnt ihr daraus Roten Staub erstellen. Mit diesem könnt ihr euch Kosmetika kaufen. Tötet euch aber ein anderer Spieler, kann dieser euch die gesammelten Saaten abnehmen.

Paragon Boards

Ab Stufe 50 könnt ihr das ausführliche Paragon-System testen. Das System dient als Charakterentwicklung nach Erreichen der Maximalstufe und ist in Diablo 4 deutlich umfangreicher als in den Vorgängern. Mehr dazu findet ihr in unserem Beitrag zu Paragon und Items in Diablo 4.

Welche Klassen kann ich in der Beta spielen? Nach aktuellen Inforamtionen wird es keine Restriktionen geben. Ihr könnt also voraussichtlich jede der Starterklassen des Spiels ausprobieren. In unserem Special stellen wir euch alle 5 Klassen von Diablo 4 mit Gameplay vor.

Gameplay zu 3 der Klassen haben wir auch hier für euch eingebunden:

Darf ich über die Beta sprechen? Nein, der gesamte Closed-Beta-Test wird unter einem NDA stattfinden, also mit Verschwiegenheitserklärung. Ihr dürft eure Erfahrungen nicht teilen und Inhalte nicht streamen.

Wer sich nicht an die Regeln hält wird in der Regel vom Test und allen zukünftigen Tests ausgeschlossen. Außerdem kann es, je nach NDA, zu weiteren Strafen kommen. Einige Spieler hält das aber nicht davon ab, trotzdem jetzt schon fleißig Gameplay zu teilen:

Leaker missbraucht Alpha-Zugang, zeigt 43 Minuten Gameplay von Diablo 4 und den Shop