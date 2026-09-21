Mace Windu tauchte schon 6 Jahre vor Episode 1 in Star Wars auf, war aber alles andere als ein mächtiger Jedi

Mace Windu ist einer der mächtigsten Jedi aus Star Wars. Doch bereits Jahre vor seinem Auftritt in den Filmen taucht sein Name in Verbindung mit einer anderen Figur auf.

Wer an Mace Windu denkt, dem fällt vermutlich sein violettes Lichtschwert, sein Talent an der Waffe, oder nicht zuletzt Samuel L. Jackson ein. Den ersten Auftritt als Mitglied des Jedi-Ordens erlebte der Charakter im Jahr 1999.

Damals erschien „Die dunkle Bedrohung“ in den Kinos. Mace Windu entwickelte sich im Verlauf der Prequel-Trilogie zu einer wichtigen Figur innerhalb des Jedi-Ordens, der sich in Episode 3 sogar Palpatine entgegenstellt.

Kurioserweise gab es sechs Jahre vor Episode 1 bereits einen anderen Mace Windu. Der Namensvetter war aber weit davon entfernt, zum Lichtschwert zu greifen und gegen das Böse zu kämpfen.

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Gebrauchte Droiden gefällig?

Wer war Mace Windu früher? 1993 erschien „Galaxy Guide 7: Mos Eisley“. Dabei handelte es sich um ein Nachschlagewerk für das Tabletop-Rollenspiel „Star Wars: The Roleplaying Game“, das von West End Games veröffentlicht wurde.

Das Buch sollte Spielleitern eine Hilfestellung zur Erschaffung ihrer Geschichte bieten und enthält Informationen zum Raumhafen Mos Eisley und dessen zahlreichen Bewohnern.

Darunter befand sich ein Charakter namens Mace Windu. Im Buch gibt es nicht viele Infos zu ihm, nur so viel: Er gehört zum Volk der haarigen Squib. Einst arbeitete er als Barkeeper auf einem Bergungsschiff, ehe er auf Tatooine landete. Um das nötige Kleingeld für sein neues Leben zu verdienen, versucht er sich seither als Händler für gebrauchte Droiden.

Mit dem mächtigen Jedi aus den Prequels hat diese Version bis auf den Namen nichts gemein. Dabei ist dieser sogar noch älter als „Galaxy Guide 7“. Bereits 1973 schrieb George Lucas in einem Entwurf für seinen späteren, ersten Teil von Star Wars eine Figur, die Mace Windy hieß. Richtig gelesen, der letzte Buchstabe unterschied sich damals noch von der finalen Version.

Der Charakter wurde von George Lucas verworfen, der Name überlebte jedoch in den Archiven. West End Games ist Anfang der 90er wohl auf ihn gestoßen und hat ihn prompt für das eigene Produkt verwendet.

Das schien Lucas egal gewesen zu sein, als er ab 1994 das Drehbuch für Episode 1 schrieb und Mace Windu erneut verwendete. Das Ergebnis war die Figur, die viele Fans bis heute lieben.

Kanntet ihr dieses Detail aus der Historie von Star Wars bereits? Und hättet ihr den alternativen Mace Windu gerne mal in einem Film gesehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Der Charakter gehört zu den stärksten seiner Art, der über eine besondere Kraft verfügt: Die 10 stärksten Machtfähigkeiten aus Star Wars im Power-Ranking