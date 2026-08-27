7 traurige Tode in Star Wars, die selbst einen Sith zum Weinen bringen sollten

Wo gekämpft wird, gibt es Opfer. Das gilt auch für Star Wars. Wir haben in dieser Liste sieben der traurigsten Tode für euch gesammelt. Haltet eure Taschentücher bereit!

Star Wars erzählt die epische Geschichte vom Kampf der hellen gegen die dunkle Seite der Macht. Schon im Titel wird der Krieg erwähnt, der leider viele Opfer fordert. In der folgenden Liste haben wir uns sieben besonders traurige Beispiele angeschaut, die selbst Sith erweichen sollten, hätten sie ein wenig Empathie in ihrem Inneren.

Sie sind natürlich nur ein Auszug dessen, was Star Wars an Toden bereithält. Wenn eure „Favoriten“ nicht dabei sind, könnt ihr sie uns am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

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Obi-Wan Kenobi – Ein Tod, um andere zu retten

Stirbt in: Episode 4 – Eine neue Hoffnung

In Episode 4 lernen wir Obi-Wan als Lukes Mentor kennen. Der Jedi, der auf Tatooine im Exil lebt, gibt ihm schließlich auch das Lichtschwert und unterstützt die Mission, den Todesstern zu zerstören.

Dort trifft Obi-Wan schließlich auf seinen alten Freund Anakin, der als Darth Vader für Angst und Schrecken sorgt. Um Luke und seinen Verbündeten Zeit zur Flucht zu verschaffen, lässt er sich auf ein Duell mit Vader ein, das er freiwillig verliert.

Obi-Wans Robe fällt nach einem Streich von Vaders Lichtschwert zu Boden und verschwindet. Später kehrt er als Machtgeist wieder. Sein Tod ist traurig, besonders wenn man Obi-Wans Vergangenheit und seine Beziehung zu Anakin kennt. Gleichzeitig war er ein nötiges Opfer.