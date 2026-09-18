Ist EA FC 27 Pay2Win? Das steckt hinter den Mikrotransaktionen in Ultimate Team und The Grounds

EA Sports FC 27 setzt auf Mikrotransaktionen. MeinMMO erklärt im Detail, wo ihr Geld ausgeben könnt und wie schlimm das ausfällt. Kann man sich mit Echtgeld Vorteile verschaffen? Hier erfahrt ihr die genaueren Details.

Mikrotransaktionen gehören bei EA Sports längst zum Geschäftsmodell und damit auch bei FIFA oder EA Sports FC 27, wie die Serie mittlerweile heißt. Vor allem im „Ultimate Team“, dem sogenannten Goldesel von Electronic Arts, kann man viel Geld investieren.

MeinMMO erklärt euch, was hinter den Mikrotransaktionen steckt und worauf ihr euch da einlassen müsst. Grundsätzlich gibt es zwei Bereiche, wo Käufe relevant sind: in Ultimate Team und im neuen Modus The Grounds. Wir schauen uns beide Modi an, erklären, was ihr im Detail kaufen könnt und wie wir das Pay2Win-Risiko einschätzen.

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Ultimate Team

Was kann man kaufen? Mit der Premium-Währung FC Points, die ihr nur gegen Echtgeld oder als Bonus in der Ultimate Edition von EA FC erhaltet, könnt ihr euch verschiedene Vorteile kaufen:

Packs: Ihr kauft Aktions- oder Standard-Päckchen, um neue Spieler und Items für euer Team zu ziehen.

Ultimate Draft: Ihr zahlt für die Teilnahmegebühr für den Online- oder Offline-Draft-Modus.

Season Pass: Ihr schaltet den Premium-Saison-Pass frei, um extra Belohnungen und Erfahrungspunkte zu erhalten.

Evolutions-Slots: Ihr zahlt für bestimmte Evolutionen, um die Spieler im Verein zu verbessern.

Stadion- und Kosmetikartikel: Ihr kauft Deko, Trikots oder Anpassungen für euren Verein und Pro (im Clubs-Modus)

Muss man dafür zahlen? Nein, alle Käufe sind grundsätzlich optional. An alle Inhalte kommt ihr auch mit viel Grind. Selbst den Premium Pass könnt ihr mit Münzen freischalten.

Sind diese Inhalte Pay2Win? Nein, bei den möglichen Käufen handelt es sich mehr um Pay-to-Progress: Ihr investiert also echtes Geld, um die Zeit zu verkürzen und schneller im Spiel voranzukommen. Ihr könnt zügiger Packs kaufen oder erspart euch den mühsamen Grind für die Münzen, die ihr für den nächsten Draft-Durchgang benötigt.

Obendrein könnt ihr deutlich mehr Packs öffnen, die Chancen auf gute Spieler sind aber unabhängig von dem investierten Geld. Ihr könnt also auch hunderte Euro in Packs stecken und nur schwache Spieler erhalten.

Der weitere Evolution-Slot ist zwar praktisch, aber selbst als normaler Spieler habt ihr bereits Zugriff auf zwei Slots, um eure Spieler zu verbessern.

The Grounds

Was kann man kaufen? Mit der Premium-Währung FC-Points, die ihr nur gegen Echtgeld oder als Bonus in der Ultimate Edition von EA FC erhaltet, könnt ihr euch verschiedene Vorteile kaufen. Dazu gehören:

Kosmetika & Aussehen: Verschiedene Kleidungsstücke (Tops, Bottoms, Hüte), Accessoires und Emotes, die man in der Spielwelt kaufen kann, um den eigenen Avatar anzupassen.

Archetype Card Backgrounds: Spezielle Hintergründe für eure Spieler-Archetyp-Karten.

AMPs (Accelerated Match Performance): Zeitlich begrenzte Performance-Modifikatoren, die dem aktiven Archetyp auf dem Platz zusätzliche Effekte verleihen sollen.

Verbrauchs-Items & Consumables: Items, mit denen man Archetyp-EP (AXP) erhalten oder den XP-Ertrag für eine bestimmte Anzahl an Partien erhöhen kann

Muss man dafür zahlen? Nein, alle Käufe sind grundsätzlich optional. Viele Inhalte könnt ihr euch auch kostenlos erspielen, es soll aber exklusive Artikel im Shop geben, die sich nur mit FC Points kaufen lassen sollen.

Sind die Inhalte Pay2Win? Grundsätzlich bieten euch kosmetische Items keine direkten spielerischen Vorteile. Ihr bezahlt nur dafür, etwas schicker als der Rest auszusehen. Selbst Verbrauchs-Items, die euch mehr EP geben, sind Pay-to-Progress und sparen euch einfach Zeit – wobei ihr mit jedem Level euren Charakter verbessern könnt. Also am Ende Pay2Win durch die Hintertür.

Das große Problem ist jedoch ein anderes: Hinter den AMP-Karten steht derzeit noch ein dickes Fragezeichen. Wenn man sich für Echtgeld starke Vorteile im Spiel gegenüber anderen Spielern verschaffen kann, wäre das tatsächlich Pay2Win. Denn wenn man sich diese im Shop für Echtgeld kaufen und nicht nur erspielen könne, wäre das tatsächlich eine Form von Pay2Win, warnt ein ausführlicher Reddit-Thread.

Gleichzeitig hat EA Sports betont, dass der Einsatz von FC Points in The Grounds rein kosmetischer Natur oder nur für zeitliche Boosts gedacht sei und keinen klassischen Pay-to-Win-Vorteil darstellen soll, schreibt das Magazin Kicker.

Hier müssen wir also abwarten, wie sich der Spielmodus entwickelt und wie stark sich die AMP-Karten am Ende wirklich auf den Spielverlauf auswirken werden.

Mit den XP-Boost für euren Archetyp könnt ihr euch vor allem zu Beginn einen Vorteil verschaffen, sobald alle Spieler aber das Maximal-Level erreichen, habt ihr davon keinen Vorteil mehr. Daher ist es in unseren Augen auch Pay2Progress, da sich der Vorteil gegenüber anderen Spielern in Grenzen hält. Das Gleiche gilt übrigens für den Clubs-Modus.

Am 25. September 2026 startet EA Sports 27 offiziell auf allen Plattformen für alle Personen, die sich nur die Standard-Edition gekauft haben. Wir verraten euch alle wichtigen Informationen rund um das jährliche Fußball-Spiel von Electronic Arts: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht