Einer der teuersten Fußball-Profis der Welt wird auf Twitch wegen EA Sports FC 27 gebannt, rechtfertigt die Sperre mit mieser Ausrede

Der englische Fußball-Profi Cole Palmer wurde auf Twitch gesperrt. Er hat das kommende EA Sports FC 27 gestreamt, als es noch niemand zeigen durfte.

Um wen geht es? Der englische Profi-Sportler Cole Palmer vom FC Chelsea London gilt mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro aktuell als einer der teuersten Fußballer der Welt. International teilt er sich laut Transfermarkt.de den 17. Platz mit Spielern wie Jamal Musiala, William Saliba und Enzo Fernández.

Am Dienstag, dem 15. September 2026, wurde Palmer auf der Streamingplattform Twitch gesperrt. Hintergrund war ein Stream des Profi-Sportlers der kommenden Fußball-Simulation EA Sports FC 27.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Das steckt hinter dem Bann: Cole Palmer ging am Nachmittag des 15. September 2026 auf Twitch mit einem Stream live und zeigte dort Gameplay zu EA Sports FC 27. Er soll ein paar Partien gespielt und Ultimate-Team-Packs geöffnet haben, ehe EA Sports selbst im Chat des Fußballers auftauchte und schrieb: „Errr, Cole… wollten wir das nicht ein bisschen später machen?“

EA selbst ging einige Stunden später mit FC 27 live. Auch andere Creator und Medien zeigten dann offiziell Gameplay. Cole Palmer hielt sich anscheinend nicht an die vereinbarte Stream‑Uhrzeit, ab der er wohl offiziell Gameplay präsentieren durfte, und so war der Stream knapp 1,5 Stunden nach Start wieder vorbei:

Der Twitch-Account von Palmer wurde vorübergehend gebannt.

Was war das für eine miese Ausrede? Palmer erklärte seinen verfrühten Start in einer Story auf Instagram(abgerufen am 16. September 2026, 15:30 Uhr) mit den Worten: „Ich habe den Leuten nur gegeben, was sie wollten… entbannt mich bitte.“

Cole Palmer reagiert auf seinen Twitch-Bann, weil er EA Sports FC 27 zu früh streamt.

Dazu postete er einen lachenden Emoji und zwei große Augen und markierte Twitch und EASportsFC.

Die miese Ausrede für den Bruch der Streaming-Vereinbarung verhinderte jedoch auch nicht, dass Palmer bereits kurz nach dem Bann schon wieder entsperrt war und zukünftig weiterhin auf dem Account streamen kann.

Falls ihr den Release von EA Sports FC 27 am 25. September 2026 nicht mehr abwarten könnt, haben wir euch auf MeinMMO eine Liste mit den wichtigsten Informationen zum Spiel und dem Launch zusammengestellt. Hier gehts zum Artikel: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht