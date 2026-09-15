Bald kehrt der beste Godzilla aller Zeiten zurück, kämpft diesmal wohl gegen seinen größten Rivalen

Godzilla-Fans hatten es die letzten Jahre ziemlich gut. Nicht nur ging das amerikanische Monsterverse mit einer Serie und neuen Filmen weiter, auch ein japanischer Godzilla trampelte erneut in Städten herum. Genau dieses Monster kehrt mit einem Film in nur 2 Monaten zurück und viele Fans sind sich nach dem letzten Trailer einig, gegen wen die Echse antreten muss.

Um welchen Trailer geht es? Am 08.09.2026 erschien ein neuer Trailer zu Godzilla Minus Zero, der Fortsetzung des am besten bewerteten Godzilla-Films aller Zeiten. Dort sieht man, dass die Menschen verwundert sind, dass Godzilla nach den Ereignissen in Minus One zurückgekehrt ist.

Deutlich interessanter als die Riesenechse selbst sind aber kleine Details, die wohl nicht nur verraten, dass ein weiteres Monster auftauchen wird. Fans sind sich sicher, dass der größte Rivale des Königs aller Monster zurückkehrt.

Den neuen Trailer seht ihr hier:

Video starten Der neue Trailer zu Godzilla Minus Zero deutet einen neuen Feind für die Echse an Autoplay

Ein anderer König betritt wohl die Erde

Welches Monster wird laut Fans angedeutet? Offiziell bestätigt oder im Trailer zu sehen ist bisher zwar kein 2. Monster, aber Fans (via Reddit) oder Seiten wie Collider und Den of Geek sind sich sicher, dass König Ghidorah im Film auftauchen wird.

Im Trailer wird die ganze Zeit von den Gefahren und der Zerstörung gesprochen. Da ist es selbstverständlich, erstmal von Godzilla auszugehen. Kurz vor Ende des Trailers gibt es aber den Satz Wir reden hier nicht von Godzilla . Bevor dieser Satz ausgesprochen wird, hört man einen Monster-Schrei, der nicht von Godzilla stammt (etwa bei Minute 1:13).

Nach dem Satz sieht man, wie Godzilla vom Himmel fällt und auf dem Rücken landet. Hierbei kann man davon ausgehen, dass Godzilla von einem anderen Wesen gehoben worden sein muss, denn zu der Zeit des Films (1949) gibt es wohl nur wenige Gerätschaften, die so ein gigantisches Monster, das noch größer zu sein scheint als im Vorgänger, heben können.

Im Film Godzilla: King of the Monsters (2019) macht Ghidorah genau das: Er hebt Godzilla in die Luft und lässt ihn einfach fallen. Ein weiteres Detail für Ghidorahs Angriffe findet man etwa bei Minute 1:00. Dort sieht man einen gelben Blitz ein Flugzeug zerstören. Das ist eine der ikonischsten Attacken von Ghidorah: Der Gravity-Beam. Passend zum Thema Gravitation sieht man in dem und auch im vorherigen Trailer Steine und Ruinen, die einfach in der Luft herumschweben.

Einen deutlich simpleren Hinweis gibt es im Titel des Films Minus Zero . Ein anderer Name für König Ghidorah ist auch Monster Zero.

Ghidorah auf dem Poster von Ghidorah, the Three-Headed Monster (Bildquelle: Godzilla.com)

Der größte Rivale von Godzilla

Wer ist König Ghidorah eigentlich? Das Monster debütierte 1964 im Film Ghidorah, the Three-Headed Monster, der bei uns Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah hieß. Er sieht aus wie ein dreiköpfiger goldener Drache mit großen Flügeln. All seine 3 Köpfe sollen eine eigene Persönlichkeit haben.

In seinem ersten Auftritt war er ein Wesen aus dem Weltall, das auf die Erde kam, um sie zu zerstören. Anders als Kreaturen wie Godzilla, die instinktiv handeln, soll Ghidorah inherent bösartig sein und eine gewisse Form von Sadismus mitbringen.

Je nach Film ändert sich seine Position und Herkunft. Insgesamt könnte man ihn aber wohl als größten Rivalen von Godzilla bezeichnen, da sich beide um die Erde kloppen und Godzilla auch mal auf die Hilfe alter Feinde zurückgreift, um das mächtige Alien-Monster zu besiegen. In King of the Monsters ist er als Alpha-Titan in direkter Konkurrenz mit Godzilla und er schafft es auch, andere Monster auf seine Seite zu ziehen.

Wie genau Godzilla oder die Menschheit ein solches Monster in Minus Zero besiegen können, ist bisher unklar. In seinem ersten Auftritt konnte er nur erledigt werden, weil Mothra es geschafft hat, Godzilla und Rodan zusammenzuführen, um gegen Ghidorah zu kämpfen.

Ab dem 5. November 2026 kann man sich im Kino anschauen, wem oder was sich die Menschheit entgegenstellen muss.

Was haltet ihr von Ghidorah als nächsten Feind oder würdet ihr euch lieber einen neuen Solo-Godzilla-Film wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ghidorah gehört zu den mächtigsten Drachen, die ihr in diversen Werken findet: 10 Drachen, die noch mächtiger sind als die aus House of the Dragon und Game of Thrones