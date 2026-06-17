Jeder kennt Godzilla, aber sein bester Freund wird seit 22 Jahren sträflichst vergessen

Godzilla hat neben sich selbst auch weitere Kaijū berühmt gemacht. Doch von seinem ersten Kontrahenten und späteren bestenFreund fehlt heutzutage jede Spur.

Das Universum von Godzilla ist voller Kaijū, die mal mehr, mal weniger bekannt sind. Monster wie Mothra oder König Ghidorah sind mittlerweile wie Godzilla selbst Teil der Popkultur geworden. Aber nicht alle seine Kontrahenten oder Kollegen schaffen es auf dieses Level.

Ausgerechnet sein allererster Kontrahent wird vernachlässigt. Dabei entwickelte er sich zum besten Freund der Riesenechse – in einem der neuesten Filme schaffte er es nur als Klappergestell im Hintergrund.

Video starten Im Trailer zu Godzilla 2: King of the Monsters, zeigt die Riesenechse, warum sie so gefürchtet wird

Sein allererster Monster-Gegenspieler

Um welches Kaijū geht es? Während sich Godzilla im ersten Film 1954 nur mit den Menschen herumschlagen musste, stellte der 2. Film direkt ein weiteres Kaijū vor. In Godzilla kehrt zurück taucht nicht nur ein neuer Godzilla auf, mit Anguirus betritt ein weiteres Monster die Erde und kloppt sich mit der Riesenechse.

Das Design von Anguirus ist nicht sonderlich einfallsreich, er sieht aus wie ein Ankylosaurus, der in etwa so groß ist wie Godzilla, aber sich auf allen Vieren fortbewegt. Für Anguirus endet die Begegnung mit Godzilla im Film aber nicht gut. Während des finalen Kampfes im Film zerstörten die beiden nicht nur Teile Japans, am Ende erledigte Godzilla seinen Kontrahenten mit seinem ikonischen Atomlaser.

13 Jahre später kehrte Anguirus zurück, beziehungsweise ein neues Exemplar. Im Film Destroy All Monsters tauchen so einige Monster auf und Anguirus tritt hier als Freund auf, der sich auf Monster Island mit Godzilla angefreundet hat. Zusammen mit Godzilla kämpfte er im Film zusammen mit anderen Monstern gegen König Ghidorah. Danach tauchte er als freundlicher Kaijū in mehreren Filmen auf, etwa in:

Godzilla vs. Gigan im Jahr 1972

Godzilla vs. Mechagodzilla im Jahr 1974

Godzilla: Final Wars im Jahr 2004

Meist kämpfte Anguirus auf der Seite von Godzilla. Bei seinem letzten Auftritt in Final Wars wurde er aber von den Xillians kontrolliert und trat gegen Godzilla an. Zusammen mit einem kontrollierten Rodan und King Caesar wird die Riesenechse bekämpft, aber die 3 haben keine Chance (auch wenn sie auf sportliche Fußball-Moves setzen). Immerhin tötet Godzilla seine eigentlichen Freunde nicht, anders als andere Monster im Film.

Anguirus in all seiner Pracht (Bildquelle: Godzilla.com)

Wo bleibt Anguirus?

Obwohl der Ankylosaurus seit 2002 in keinem großen Film war, durfte er 2021 in der Anime-Serie Godzilla: Singular Point mitspielen.

Während andere legendäre Monster wie Mothra, King Ghidorah oder Rodan in Godzilla II: King of the Monsters aus dem Jahre 2019 vorkommen dürfen, bleibt für Anguirus nur ein kleines Easter Egg, das wohl den wenigsten aufgefallen ist.

In einer kurzen Szene sieht man ein riesiges Skelett, das durchaus Anguirus hätte sein können. Dazu sagte Regisseur Michael Dougherty: das könnte Anguirus sein – oder auch nicht . Zusammen mit einem Bild von Anguirus kann man wohl von einem Easter Egg ausgehen (via ScreenRant).

Es ist also auch möglich, dass eine neue Version von Anguirus in einem kommenden Film vorkommt. Bedenkt man aber sein recht konventionelles Design, wird das MonsterVerse in Godzilla x Kong: Supernova ein eher spektakuläreres Monster werden.

Immerhin gibt es noch die Fortsetzung zu Godzilla: Minus One. Vielleicht findet man im neuen japanischen Godzilla-Film einen Weg, den guten alten Freund von Godzilla zurückzuholen.

Wollt ihr mehr Artikel zu Monstern aus dem Godzilla-Universum? Über wen wollt ihr mehr erfahren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Schaut man sich die 70-jährige Historie von Godzilla an, hat das Riesenmonster scheinbar Beef mit jedem: Einer der stärksten Schurken von Marvel schafft es, Godzilla zu fressen, bereut es wenige Sekunden später