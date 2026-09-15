Der Autor von Solo Leveling gibt zu, dass der Anime eine Sache besser macht, die er nicht konnte

Im neuen Buch „The Art of Solo Leveling“ gibt Original-Autor Chugong mehrere Interviews. In einem davon gibt er zu, dass der Anime eine Sache besser hinbekommen hat als er im Webroman. Er soll nämlich beim Hauptcharakter selbst versagt haben.

Womit ist Chugong unzufrieden? Wie der Autor selbst zugibt, habe er bei der Charakterentwicklung von Protagonist Sung Jin-woo teilweise versagt. Er habe das Gefühl, dass er die Entwicklung nicht gut vermitteln konnte, und führe dies sogar auf seine eigene „mangelnde Fähigkeit“ als Autor zurück:

Wenn ich „Solo Leveling“ noch einmal schreiben würde, würde ich diesen Aspekt gerne ordentlich ausarbeiten. Dafür gibt es keine Entschuldigung – es lag an meinem eigenen Mangel an Können.

Im Laufe der Zeit wird Jin-woo nämlich immer emotionsloser, da er sich seiner Rolle als Schattenmonarch hingibt. Eigentlich wollte der Autor im Laufe von Solo Leveling den inneren Konflikt zwischen Jin-woos immer weiter schwindender menschlicher Seite und der gefühlslosen Kriegsmaschine darstellen.

Solo Leveling sollte eigentlich zeigen, wie der Protagonist nach und nach seine Menschlichkeit zurückgewinnt, was schließlich in der Verschmelzung beider Verstände gipfeln sollte. Der Autor ärgert sich, dass dieser ständige Kampf um Jin-woos Menschlichkeit in seinem Webroman nicht klar dargestellt wurde.

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Anime macht es besser als der Autor

Wieso macht der Anime das besser? Chugong gibt zu, dass die Anime-Adaption von Solo Leveling seine ursprüngliche Version besser umsetze, vor allem die zweite Staffel.

Hier gäbe es neu hinzugefügte Szenen, beispielsweise wie Jin-woo verzweifelt in einen Spiegel starrt und über seine schwindende Menschlichkeit nachdenkt. Auch sein Zögern bei einigen Entscheidungen ließe Jin-woo weniger herzlos wirken.

Demnach soll der Anime genau diese emotionale Tiefe und den allmählichen Wandel zeigen, den der Original-Roman nicht so vermitteln wollte, wie Chugong es gerne gehabt hätte.

Habt ihr den Kampf zwischen den beiden Persönlichkeiten von Jin-woo im Anime besser nachvollziehen können als im Webroman? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie ihr das wahrgenommen habt.

Eine weitere Sache, mit der der Autor unzufrieden ist, sind seine Lücken, die er in der Story gelassen habe. Einige Situationen hätte er im Nachhinein lieber genauer erklärt. Sein Problem könnt ihr im folgenden Artikel genauer nachlesen: Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern