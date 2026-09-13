Wer sehnsüchtig auf Staffel 3 von Solo Leveling wartet, kann sich mit einem kleinen Comic die Zeit vertreiben

Solo Leveling geht erst einmal in Form eines Films weiter, nicht aber als dritte Anime-Staffel. Wenn ihr mehr über die Abenteuer von Held Sung Jin-woo wissen wollt, könnt ihr euch jetzt eine Comic-Reihe in den sozialen Medien ansehen.

Was ist das für ein Comic? Der Comic trägt den Titel „Moments in Between“ und ist das Gegenteil zur ernsten und düsteren Hauptgeschichte aus dem Anime. Der Comic hat einen humorvollen Chibi-Stil und fokussiert sich auf die Schattenarmee von Sung Jin-woo.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der 27-jährige Krieg gegen die Monarchen. Dabei berichten Jin-woos Schatten wie Igris, Beru und Bellion, wie sie untereinander konkurrieren und versuchen, die Anerkennung ihres Meisters zu gewinnen.

Wo kann ich den Comic lesen? Der Comic wird in regelmäßigen Abständen mit neuen Kapiteln versorgt. Das aktuelle Kapitel 6 erschien am 2. September 2026. Wenn ihr den Comic lesen wollt, müsst ihr dafür auf dem offiziellen X-Account zum Videospiel „Solo Leveling Karma“ nachschauen.

Hier wird alle zwei Wochen jeweils an einem Dienstag ein neues Kapitel hinzugefügt.

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Eigenständige Geschichte zum Schmökern

Hängt er mit der Hauptgeschichte zusammen? Die Geschichte dient in erster Linie als Werbecomic für das kommende Videospiel „Solo Leveling Karma“, das noch im Jahr 2026 für PC und Mobile erscheinen soll.

Deshalb solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass es sich dabei um kein offizielles Spin-off des Animes handelt. Es gehört nicht zum offiziellen Kanon der Hauptgeschichte, wie beispielsweise die echte Fortsetzung „Solo Leveling Ragnarok“. Der originale Autor von Solo Leveling, Chugong, war an „Moments in Between“ nicht beteiligt.

Trotzdem sind solche non-canon-Geschichten immer wieder spannend, da sie Themen behandeln, die der Autor normalerweise ausgelassen hat. Zudem ist der Comic begleitend zum Videospiel „Solo Leveling Karma“, bei dem wiederum Autor Chugong selbst bei der Geschichte mit involviert sein soll.

Ein weiteres Videospiel, das ihr rund um Solo Leveling erleben könnt, ist „Solo Leveling Arise“. Hier hat die Story mittlerweile sogar die Geschichte des Animes eingeholt und zeigt, was wir von der Handlung noch erwarten können: Ein Spiel von Solo Leveling hat den Anime eingeholt, zeigt erste Inhalte aus der kommenden Staffel 3