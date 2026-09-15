Wegen einer „40 m großen, nackten Frau“ brach Twitch-Streamer Trymacs einen der besten Animes ab 

Der Twitch-Streamer Trymacs gestand seinen Zuschauern eine große Sünde, denn er hat einen der am besten bewerteten Animes überhaupt abgebrochen. Die Zuschauer raten ihm, durchzuhalten.

Wieso hat Trymacs einen Anime abgebrochen? In einem Video auf YouTube spricht Trymacs davon, dass er die Serie „Attack on Titan“ abgebrochen habe. Dabei handelt es sich um einen der am besten bewerteten Animes, wenn man nach dem Ranking auf MyAnimeList geht.

Laut Trymacs habe er an der Stelle abgebrochen, an der zum ersten Mal der große weibliche Titan auftaucht. Dem Twitch-Streamer zufolge sei der Titan nackt gewesen:

Aber dann, glaube ich, in Folge 38 war das, war eine 40 m große nackte Frau ohne Haut, ist nur rumgesprintet mit 200 km/h und hat geschrien und hat dann die Soldaten kontextlos alle weggefressen. War ein bisschen, okay, dachte ich, okay, krass. Und seitdem bin ich in der Pause.

Kann das so stimmen? Wie die männlichen Titanen besitzt auch der weibliche Titan keine Haut und man hat direkten Blick auf alle Muskelgruppen. Anstelle der Brüste sieht man direkt auf die beiden Muskeln. Sie ist also in dem Sinne nackt, besitzt aber keine Geschlechtsteile.

Was definitiv nicht stimmt: Trymacs hat sich bei der Größe und der Folge verschätzt. In Kapitel 22 des Mangas zu Attack on Titan wird nämlich gesagt, dass die weibliche Titanin 14 m groß ist. Zudem taucht der weibliche Titan zum ersten Mal in Folge 17 auf. Folge 38 befindet sich schon in der dritten Staffel.

Video starten Attack on Titan – Der Trailer zum Film The Last Attack Autoplay

Zuschauer raten Twitch-Streamer, beim Anime durchzuhalten

Was sagen Fans dazu? Da Attack on Titan als einer der besten Anime gilt, glaubt ein User in den Kommentaren unter dem YouTube-Video, dass es sich bei der Aussage von Trymacs um ein Rage-Bait handeln müsse. Er könne vor allem nicht verstehen, wieso man Attack on Titan mit dem Wort „kontextlos“ in Verbindung bringt.

Ein anderer User gesteht sich jedoch ein, dass Attack on Titan zu dem Zeitpunkt wirklich erst einmal keinen Kontext habe. Das gehöre aber zum Storytelling dazu, da sich das Rätsel hinter den Titanen erst mit der Zeit auflöst.

Deshalb raten er und auch andere User, dass Trymacs am Ball bleiben und Attack on Titan weiter schauen solle, denn am Ende ergibt alles einen Sinn.

Was sagt ihr zum Struggle von Trymacs? Könnt ihr das Problem nachvollziehen? Wie ging es euch beim Gucken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Beim Ende des Animes musste sogar der Mangaka zugeben, dass er nicht ganz zufrieden gewesen sei. In einem Interview verriet er den Grund, warum das Finale bis heute so umstritten ist: Das Ende von Attack on Titan ist umstritten, selbst der Autor gibt jetzt zu: „Es ist unaufrichtig“