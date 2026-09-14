Der treueste Begleiter von Ruffy aus One Piece übertrifft sich gerade selbst, degradiert unbesiegbaren Gegner zur Trainingspuppe 

Der Schwertkämpfer Zorro ist das erste Mitglied in Ruffys Bande und seitdem ein treuer Begleiter, der seinem Kapitän nicht von der Seite weicht. Im neuen Kapitel 1193 von One Piece zeigt er, dass er seinem Ruf als rechte Hand von Ruffy gerecht wird.

Achtung, Spoiler! In diesem Artikel werden wir auf die Handlung von Zorro aus Kapitel 1193 (zu lesen auf Manga Plus) eingehen, das erst am 13.09.2026 erschienen ist.

Was macht Zorro denn in dem Kapitel? Nachdem Ruffy im Kampf gegen Imu kläglich versagte und sich von einem alten Knacker helfen lassen musste, stellt sich nun Zoro einem unbezwingbaren Gegner.

Er tüftelt gerade den Plan aus, wie er seinen Gegner trotzdem besiegen könnte. Seine Taktik? Er will sein Schwert mit dem Königshaki ummanteln und so das Herz aus Stahl zerstören, das in seinem Gegner schlummert.

Zorro schafft es auch, seinen Gegner zu überrumpeln und sein Herz in zwei zu schneiden. Doch der scheint immer noch nicht getötet worden zu sein.

Obwohl Zorro einer gigantischen Bedrohung gegenübersteht, gibt er an, dass er nur üben würde. Er nutzt einen unbesiegbaren Gegner quasi als Trainingspuppe, um seine Technik zu verfeinern.

Video starten The One Piece zeigt im ersten Teaser einen ersten Blick auf das Remake des legendären Anime Autoplay

Zorro nutzt seinen Gegner als Trainingspuppe

Wieso ist das so besonders? Sein Gegner ist niemand Geringeres als Sankt Sommers, ein Mitglied des Ritterordens der Götter. Er kann Dornen und Ranken erschaffen und manipulieren, um seine Gegner zu verletzen und zu fesseln. Da er einen Vertrag mit Imu eingegangen ist, ist er unsterblich und kann sich selbst von schwersten Verletzungen heilen.

Es wird also einen komplexeren Plan brauchen, um seinen Gegner zu bezwingen. Doch Zorro stellt sich Sommers mutig entgegen und ist sich sicher, dass er ihn töten kann. Umso praktischer, dass er ihn so als Trainingspuppe nutzen kann, die erstmal nicht kaputtgeht.

Doch das Königshaki ist kein schlechter Ansatz. Nur wenige Personen beherrschen es, etwa eine unter einer Million Personen in One Piece. Das macht Zorro zu einem der wertvollsten Mitglieder von Ruffys Strohhutbande.

Wir haben bereits ein Ranking zu allen Strohhüten aus One Piece erstellt und Zorro landet dabei auf Platz 2. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie die anderen Mitglieder von Ruffys Bande sich im Ranking schlagen, dann solltet ihr auf folgender Seite nachschauen: One Piece: Die Mitglieder der Strohhutbande im Ranking – So schlagen sich Ruffy, Franky und die anderen