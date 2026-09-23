One Piece wäre fast ruiniert worden, denn jemand anderes sollte das erste Mitglied an Ruffys Seite sein

Ein Pirat an der Seite von Ruffy aus One Piece ist länger in der Mannschaft als alle anderen. Doch fast wäre er auf die gegnerische Seite übergelaufen.

Was sollte mit dem ersten Mitglied an Ruffys Seite eigentlich passieren? Der Pirat, der seit Beginn an Ruffys Seite steht und bis auf den zweijährigen Zeitsprung immer an seiner Seite war, ist der ehemalige Piratenjäger Lorenor Zorro. Der Autor Eiichiro Oda hatte anfangs ganz andere Ideen für den Schwertkämpfer.

Ursprünglich sollte Zorro nämlich der Bodyguard von Clown Buggy sein. Dabei handelt es sich um den ersten größeren Feind, dem sich die Strohbande stellen muss. Oda wollte aus Buggys Crew eine Familie machen, in der Zorro der ältere Bruder gewesen wäre.

Die Zeichnung ist allerdings eine frühe Konzeptzeichnung, weshalb Zoro doch schlussendlich zum Piratenjäger wurde. Die Zeichnung findet ihr im dritten Datenbuch „One Piece Green: Secret Pieces“.

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Ein anderes Mitglied wäre der treueste Verbündete von Ruffy

Wer wäre stattdessen an Zorros Stelle? Hätte der Autor die Reihenfolge der Story so gelassen und einfach nur den Auftritt von Zorro verändert, wäre Lysop das erste Mitglied der Strohhut-Piratenbande gewesen und die rechte Hand von Ruffy geworden.

Nami ist zwar früher auf Ruffy getroffen, doch sie ist erst später ein offizielles Mitglied der Bande geworden, nämlich während des Arlong-Park-Arcs.

Leider gibt es kein Statement von Oda, ob sich Lysop durch die Gegebenheit verändert hätte. Denn der Mann an Ruffys Seite ist aktuell eines der stärksten Mitglieder der Crew, was bei Lysop nicht ganz der Fall ist.

Vor Zorros Beitritt in die Strohhut-Piratenbande hätte ihn fast die Baroque-Firma angeworben. Doch der Schwerkämpfer hat sich dagegen entschieden und sogar einen Kampf angezettelt. Wie das Ganze ausging, erfahrt ihr auf MeinMMO: In der Netflix-Serie zu One Piece kommt eine Figur vor, an die sich der Schöpfer gar nicht mehr erinnern konnte