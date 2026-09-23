Sie streamt seit Jahren vor 10 Zuschauern auf Twitch, jetzt kennen 22 Millionen Menschen ihr Gesicht

Eine Twitch-Streamerin postete ein harmloses Selfie. MeinMMO erklärt euch, warum jetzt Tausende über ihr Gesicht sprechen.

Um wen geht es? Die Vtuberin moogdayo streamt seit Januar 2023 regelmäßig auf Twitch. Sie ist eine eher kleine Streamerin, die meist nur knapp 40 Stunden pro Monat auf Sendung ist. Im letzten Jahr sahen ihr durchschnittlich 10 Leute gleichzeitig zu (via SullyGnome).

Jetzt ging das Gesicht der Streamerin viral.

Video starten VTuber – was sind sie & woher kommen sie? Autoplay

Face Reveal geht viral aus „den ganz falschen Gründen“””

Was hat es mit dem Face Reveal auf sich? moogdayo hatte einen Stand auf der Vtuber-Messe VeXpo, die vom 18. bis zum 20. September 2026 stattfand. Dort war sie im Stream des Twitch-Streamers Connor alias CDawg und der bekannten Vtuberin Ironmouse zu sehen. moogdayo postete später einen Screenshot des Treffens auf X und titelte: „Ich habe das VOD noch gar nicht gesehen, aber… Face Reveal schätze ich“.

Der Post ging viral: Zum aktuellen Zeitpunkt, am 23. September um 12:00, haben ihn mehr als 22 Millionen Menschen gesehen. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Post offenbar durch missverständliche Reposts und Videos, die es so aussehen liesen, als handle es sich um ein Foto von Ironmouse.

Das zentrale Gesprächsthema war dabei das Aussehen der Vtuberin, die im echten Leben – für manche offenbar überraschend – gar keine Anime-Figur ist. Einige Nutzer schrieben verletzende Kommentare, während andere mit Freundlichkeit dagegen hielten.

Moogdayo schränkte die Kommentare auf X ein, nachdem der Post ungewollte Aufmerksamkeit erhielt.

moogdayo selbst kommentierte den Wirbel später: Der Post habe wohl den „Sicherheitsbereich“ verlassen. Ihr Gesicht sei aus „den ganz falschen Gründen” viral gegangen. Genau darum poste sie nie ihr „menschliches Selbst.“ (Quelle X und X)

Wie ging es weiter? Die initialen Kommentare zum Aussehen der Streamerin führten zu gleich mehreren Meta-Diskussionen. Die Vtuberin MariaGrace geriert selbst in die Kritik, nachdem sie behauptet hatte, viele Vtuber sähen in echt „chopped“ aus, seien also unansehnlich. Darum würden sie ja mit Avataren auftreten. MariaGrace kritisierte auch „falsche Komplimente“, sie selbst würde so etwas nicht haben wollen, sollte ihr Gesicht jemals gezeigt werden (via X). Kritiker bemängeln jedoch, die Streamerin würde zu negativen Stereotypen gegenüber Vtubern beitragen.

Andere kritisieren grundsätzlich die ungefragte Beurteilung des Äußeren einer Person.

CDawg selbst äußerte sich unter dem Post von moogdayo mit den Worten: „Hey, das tut mir wirklich leid, diese Leute, die dich angreifen, sind Loser. Du stellst dich hin und machst etwas mit deinem Leben. Scheiß auf diese verbitterten Leute, die nie rausgehen. Es war eine Freude, dich kennenzulernen!“

In einem Post vom 22. September lieferte moogdayo weiteren Kontext. So verkaufe sie ihre Kunstwerke schon länger auf Events und viele Leute hätten auch schon gewusst, wie sie aussieht. Sie habe bequeme Klamotten getragen, da es anstrengend sei, den ganzen Tag an einem Verkaufstisch zu stehen. Für ihr Gewicht müsse sie sich zwar nicht rechtfertigen, jedoch leide sie an PMOS (Polyendokrine Metabolische Ovarsyndrom), was ihr das Abnehmen erschwere.

Überhaupt wolle sie nicht, dass ihr Aussehen so im Mittelpunkt stehe, sie sei einfach eine Künstlerin und wolle ihre Kunst machen.

Immerhin konnte moogdayo der Situation schlussendlich noch etwas Lustiges abgewinnen. So begann sie ihren Stream am 22. September mit einer haarlosen Version ihres Vtube-Avatars, eine Anspielung auf Kommentare zu ihrem Haaransatz.

Verfolgt ihr Vtuber oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? Nennt uns in den Kommentaren eure liebsten Vtuber!

So ein Wirbel um ein Gesicht wird sonst eigentlich eher bei großen Content Creatorn gemacht, deren wahre Identität lange ein Mysterium war. Doch auch bei bekannten Persönlichkeiten läuft das nicht immer so ab, wie erhofft: 4 Twitch-Streamer, deren Face Reveal nicht so ablief, wie geplant