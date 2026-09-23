WoW Forever: So funktioniert die Wahl des Servers

In WoW Forever müsst ihr einen Realm-Typ wählen, denn ihr könnt nicht mit allen anderen spielen. Die Wahl hat große Folgen.

Bevor ihr mit World of Warcraft Forver anfangt, müsst ihr eine Auswahl treffen, die euer ganzes darauffolgendes Abenteuer bestimmen wird: die Art des Spielmodus oder auch „Realm-Typ“ genannt. Denn WoW Forever kommt mit vier verschiedenen Spielmodi, die eine ganz andere Erfahrung bieten und auch bestimmen, welche Mitspielerinnen und Mitspieler ihr trefft.

Wie läuft das mit den Servern in WoW Forever? In WoW Forever müsst ihr keinen festen Realm oder Server mehr wählen, wie in anderen Versionen des Spiels. Stattdessen wählt ihr nur den allgemeinen Typus des Realms. Denn intern gibt es eine Art „Mega-Server“, auf der dann alle Spielerinnen und Spieler der gewählten Realm-Art beheimatet sind.

Die 4 Spielmodi von WoW Forever

Insgesamt stehen vier verschiedene Spielmodi mit eigenen Regeln zur Verfügung, wovon drei zum Launch verfügbar sind:

Normal: Die typische PvE-Erfahrung von World of Warcraft. Charaktere der gegnerischen Fraktion sind zwar feindlich, doch PvP ist nur möglich, wenn ihr aktiv zustimmt. Wer vor allem eine PvE-Erfahrung sucht, ist hier am besten aufgehoben.

Die typische PvE-Erfahrung von World of Warcraft. Charaktere der gegnerischen Fraktion sind zwar feindlich, doch PvP ist nur möglich, wenn ihr aktiv zustimmt. Wer vor allem eine PvE-Erfahrung sucht, ist hier am besten aufgehoben. PvP: In umkämpfen Gebieten ist PvP permanent aktiviert. Ihr könnt nahezu jederzeit von Charakteren der feindlichen Fraktion angegriffen werden. Wer den Nervenkitzel beim Leveln und PvP-Kämpfe in der offenen Welt sucht, sollte diesen Modus wählen.

In umkämpfen Gebieten ist PvP permanent aktiviert. Ihr könnt nahezu jederzeit von Charakteren der feindlichen Fraktion angegriffen werden. Wer den Nervenkitzel beim Leveln und PvP-Kämpfe in der offenen Welt sucht, sollte diesen Modus wählen. Rollenspiel: Rollenspiel ist für eine typischerweise eher kleinere Gruppe gedacht. Wenn ihr euren Charakter schauspielerisch darstellen wollt, seid ihr mit dem Realmtyp Rollenspiel auf der richtigen Seite. Beachtet, dass hier besondere Regeln für die Namensgebung und das Verhalten im Chat gelten, um die Immersion zu erhöhen.

Rollenspiel ist für eine typischerweise eher kleinere Gruppe gedacht. Wenn ihr euren Charakter schauspielerisch darstellen wollt, seid ihr mit dem Realmtyp Rollenspiel auf der richtigen Seite. Beachtet, dass hier besondere Regeln für die Namensgebung und das Verhalten im Chat gelten, um die Immersion zu erhöhen. Hardcore: Euer Charakter hat nur ein einziges Leben. Wenn ihr sterbt, ist die Reise vorbei. Sollte euer Charakter besiegt werden, könnt ihr ihn auf einen der anderen Realms transferieren und dort weiterspielen. Dieser Modus ist zum Launch nicht verfügbar und kommt erst nachträglich.

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Realm-Typen in WoW Forever – Kann man wechseln?

Nein, das ist nicht möglich. Die verschiedenen Realm-Typen sind jeweils ein eigenes Ökosystem. Wenn ihr also etwa „Normal“ auswählt, werdet ihr in der offenen Welt niemals Charakteren aus der „PvP“- oder „Rollenspiel“-Einstellung begegnen. Eure Wahl ist also bindend. Wenn ihr wechseln wollt, müsst ihr einen neuen Charakter mit einer anderen Realm-Typ-Auswahl erstellen.

Die einzige Ausnahme hier bilden PvP-Schlachtfelder. Wenn ihr euch für diese anmeldet, könnt ihr auch auf Charaktere der anderen Realm-Typen treffen.

Die Sprache könnt ihr weiterhin auswählen.

Gibt es deutsche Realms in WoW Forever?

Obwohl es keine eigenen Realms mit den verschiedenen Sprachen gibt (also auch keine „deutschen Realms“), werdet ihr überwiegend auf deutschsprachige Mitspielerinnen und Mitspieler treffen, wenn ihr das wünscht. In den Optionen könnt ihr nämlich eure bevorzugte Sprache einstellen.

Ein „Mega-Server“ für ganz Europa bedeutet nämlich auch, dass es immer mehrere Instanzen der Welt (auch „Shards“ oder „Layer“ genannt) gibt. Diese sind vornehmlich nach Sprachen unterteilt, sodass ihr mit präferierter deutscher Sprache vor allem mit anderen Spielerinnen und Spielern der gleichen Sprachvorliebe in eine Welt kommt. Die Wahl der Sprache lässt sich nachträglich noch ändern.

Was bedeutet das für die Namen? Namen müssen in World of Warcraft Forever sein und das über alle Realm-Typen hinweg. Aus diesem Grund gibt es in Forever sowohl Vor- als auch Nachnamen, um möglichst viele Kombinationen zu ermöglichen. Ihr könnt euch aber sicher sein, wenn ihr euch „Gerlinde Sonnenglanz“ nennt, dass ihr keine andere Person mit diesem Namen treffen werdet. Diese Kombination aus Vor- und Nachnamen gehört dann exklusiv euch.

Für welchen Realm-Typ werdet ihr euch beim Start von WoW Forever entscheiden? Wollt ihr es mit einer gemütlichen PvE-Erfahrung versuchen oder treibt es euch eher zum PvP? Oder gehört ihr gar zu den Rollenspielern und freut euch, euren Charakter in der Welt von Forever ausleben zu können?

Achtet bei der Wahl des Namens aber darauf, dass ihr keinen Unsinn macht – denn ein falscher Name kann schnell zum Verlust des Accounts führen.