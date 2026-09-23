Die nächste Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO bringt euch ein mieses Monster, dennoch solltet ihr sie nicht verpassen

Die nächste Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO steht an. Ein kleiner Bonus kann hier besonders interessant sein.

Rampenlicht-Stunden können mal mehr oder weniger starke Inhalte mitbringen. Während einige Varianten euch die Möglichkeit geben, besonders viel Sternenstaub oder Bonbons eines Monsters zu erhalten, gibt es auch einige, die auf den ersten Blick nicht wirklich stark sind.

So sieht es auch bei der kommenden Rampenlicht-Stunde am Donnerstag, dem 24. September 2026 aus. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich: Hier ist ein richtig starker Bonus dabei, der vielen Trainern eine Hilfe sein kann.

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Rattfratz … aber in klein!

Welches Monster gibt es? In der nächsten Rampenlicht-Stunde wartet Rattfratz auf euch. Das kleine Monster aus der 1. Generation ist weit davon entfernt, zu den besten Angreifern in Pokémon GO zu gehören. Aus dieser Perspektive heraus ist es eine enttäuschende Rampenlicht-Stunde.

Welche Boni gibt es? Interessant ist jedoch ein Bonus, der im Event aktiv ist. Während ihr zum einen innerhalb der 60 Minuten mehr Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon erhaltet, gibt es auch noch einen Bonus, der sich direkt auf Rattfratz bezieht.

Ihr habt eine erhöhte Chance, XXS-Exemplare von Rattfratz zu fangen. Hier liegt das eigentliche Highlight des Events. Denn es gibt eine Medaille in Pokémon GO, „Sammler winziger Pokémon“, bei der ihr 500 XXS-Monster fangen müsst, um die Platin-Medaille zu erhalten.

Da ihr seit dem großen Level-Update in Pokémon GO nun auch Medaillen benötigt, um die Level 71 bis 80 zu erreichen, könnt ihr das kurze Event also optimal nutzen, um in diesem Punkt Fortschritt zu erzielen. Falls ihr die Medaille nicht bereits platiniert habt.

Um möglichst viele Rattfratz fangen zu können, bietet es sich an, Rauch oder Lockmodule zu aktivieren. Dadurch zieht ihr noch mehr Monster an. Ihr könnt sie nach dem Fang auch direkt problemlos versenden. Für die Medaille müsst ihr die Monster nicht behalten, sondern einfach nur fangen.

Was haltet ihr von der Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr sie nutzen, um an der Medaille zu arbeiten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events in den letzten Tagen des aktuellen Monats auf euch wraten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Infos zur Rampenlicht-Stunde zusammengefasst.