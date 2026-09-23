19 Jahre haben Fans auf einen mächtigen Schurken aus Star Wars gewartet, doch er tauchte nur 5 Sekunden auf

Star Wars hat seit dem Release der 1. Staffel von The Mandalorian so einige Serien bekommen. Die kontroverseste ist dabei wohl The Acolyte. Dabei hat uns die Serie einen der spannendsten Schurken des ganzen Franchises gezeigt.

Was passierte mit The Acolyte? The Acolyte erzählte eine Geschichte, die etwa 100 Jahre vor Episode 1 stattfand. Das war die Zeit der Hohen Republik, in der die Jedi und die Republik eigentlich in Frieden lebten. Doch im Hintergrund wartet die Dunkle Seite der Macht und im Zentrum der Serie standen der Jedi-Meister Sol, die Padawan Osha und der mysteriöse Fremde, der im Hintergrund agiert.

Die Serie ist bis heute kontrovers und kam bei vielen Fans gar nicht gut an. Zum Release hatte die Serie nur eine 3,3 bei IMDb, eine ziemlich miese Wertung. Kein Wunder also, dass die Serie 2 Monate nach dem Start schon gecancelt wurde.

Dabei hat sich die Serie sogar an Elementen der Mythologie bedient. So gab es etwa eine verbotene Lichtschwertechnik. Die wohl spannendste Enthüllung gab es aber am Ende (ACHTUNG SPOILER): Darth Plagueis hatte seinen ersten Live-Action-Auftritt – für ganze 5 Sekunden als letzte Szene der Serie.

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Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört?

Warum ist Darth Plagueis so besonders? In Episode 3: Die Rache der Sith erzählt Senator Palpatine dem zwiegespaltenen Anakin von der Tragödie von Darth Plagueis, einem Sith-Lord, der angeblich mit der Manipulation der Midi-Chlorianer den Tod verhindern konnte.

Allein das ist schon besonders, denn Darth Plagueis war zu dem Zeitpunkt ein Mythos und man konnte sich durchaus die Frage stellen, ob Palpatine einfach lügt, um Anakin auf seine Seite zu ziehen.

Abseits davon ist die Wechselwirkung aus Meister und Schüler ein wichtiges Element von Star Wars, sowohl für die Jedi, als auch für die Sith. Als Meister des vielleicht mächtigsten Sith-Lords aller Zeiten stellt Darth Plagueis eine interessante Figur dar. Ganz nach der Regel der Zwei tötete er seinen Meister Darth Tenebrous. Plagueis hingegen wurde von seinem Schüler Palpatine getötet.

Plagueis soll von Unsterblichkeit besessen gewesen sein und um diese zu erforschen setzte er nicht nur auf philosophische und mystische Konzepte der Macht, sondern auch auf Wissenschaft. Teile davon sieht man in Episode 9, wenn Palpatine irgendwie zurückkehrt.

Star Wars mischt Wissenschaft mit Philosophie und einen Sith-Lord zu sehen, der genau das verbindet, wäre ein spannendes Konzept. Viel von ihm wurde im Legends-Werk Darth Plagueis vom Autor James Luceno erzählt. Das ist zwar nicht gänzlich canon, aber die neuen Serien bedienen sich gerne an Legends-Elementen.

Bedenkt man die Story von The Acolyte, wollte man seinen Aufstieg wohl mithilfe des Fremden erzählen.

War es das jetzt mit Darth Plagueis? Dass The Acolyte eine 2. Staffel bekommt, ist wohl ziemlich unwahrscheinlich. Der kommende Film Starfighter scheint wenig mit Jedi und Sith zu tun zu haben und die neuen Staffeln von Ahsoka und Maul: Shadow Lord setzen ihren Fokus auf Figuren, die nichts mit Plagueis zu tun haben.

Es gibt Berichte von einer Trilogie von Simon Kinberg (via Variety), die sich aber mit der Zeit nach Episode 9 beschäftigen soll. Ein anderer Star-Wars-Film von James Mangold (via Variety) soll Tausende von Jahren vor den Filmen spielen, also weit vor der Zeit von Plagueis.

Eine andere Möglichkeit aber, die Geschichte von Plaqueis zu erzählen, wären die Comics. Regelmäßig erscheinen neue, die auch den Canon erweitern. So gibt es mehrere Vader-Reihen und seit dem 12. August 2026 etwa die Reihe The Fall of Kylo Ren, die die Geschichte der Figur erweitert. Aktuell gibt es aber keine geplanten Projekte zu Plagueis oder der jungen Zeit des Imperators.

Wollt ihr mehr vom Sith-Lord sehen oder wollt ihr lieber mehr von anderen Figuren erfahren? Den Tod zu überlisten gehört zu den wohl mächtigsten Fähigkeiten im Star-Wars-Kosmos, aber was gibt es da noch? Wir zeigen es euch in einer Liste: Die 10 stärksten Machtfähigkeiten aus Star Wars im Power-Ranking



