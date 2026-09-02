Ein Machtnutzer aus Star Wars gefährdet die gesamte Galaxis, weil er alle Kriege mit einem Schlag beenden will

In der 2. Staffel der Serie Ahsoka könnte das Universum von Star Wars ordentlich durchgerüttelt werden. Fest steht, dass eine Figur nach unermesslicher Macht strebt, um die Ordnung in der Galaxis herzustellen. Ob das gut geht?

Baylan Skoll ist eine Figur aus der Star-Wars-Serie Ahsoka und hat Großes vor. Der ehemalige Jedi wurde nach dem Zerfall der Republik zum Söldner. In der Serie reist er zum Planeten Peridea, weil angeblich eine große Macht nach ihm ruft.

Mit ihr könnte er die Ordnung in der Galaxis herstellen, und zwar indem er den ewigen Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite beendet. Der Kreislauf der Kriege soll durchbrochen werden. Am Ende der ersten Staffel wurde zwar nicht enthüllt, wie Baylan Skoll das schaffen will, doch es gibt spätestens seit dem Erscheinen des Trailers zu Season 2 einige Hinweise.

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Wird das mächtigste Wesen Kanon?

Um welche Macht könnte es gehen? Im Trailer zu Staffel 2 spricht der Machgeist von Anakin davon, dass Baylan Skoll nach einer Macht suche, die „alle Kriege beenden“ könne. Es sollte also klar sein, dass er nicht einfach eine schnöde Waffe sucht, sondern etwas weitaus Größeres.

Um dies zu finden, begibt er sich nach Peridea. Der Planet ist ein spannender Ort. Dort befindet sich einerseits das Hexenkönigreich der Dathmiri, direkte Vorgänger der mächtigen Nachtschwestern. Auf dem Planeten gibt es aber zudem Statuen der Mortis-Götter – also des Vaters, des Sohnes und der Tochter.

In der ersten Staffel von Ahsoka sah man Baylan Skoll auf der Statue des Vaters stehen. Das deutet darauf hin, dass auch die von ihm gesuchte Macht etwas mit den Mortis-Göttern zu tun hat. Sie gehören schließlich zu den stärksten Wesen in der Galaxis. Ihre Körper starben jedoch im Verlauf von The Clone Wars.

Es ist also eher unwahrscheinlich, dass Baylan Skoll die Mortis-Götter selbst für seine Mission nutzen kann. Anders sieht es bei einem weiteren, inoffiziellen „Familienmitglied“ aus, das bislang nicht zum Kanon von Star Wars gehörte.

Die Rede ist von Abeloth, einem Wesen aus Legends und der Verkörperung des puren Chaos. Sie kam zunächst als Dienerin zu den Mortis-Göttern. Mit der Zeit wurde sie als Mutter Teil der Familie, trank auf der Suche nach mehr Macht jedoch aus dem Quell der Kraft und schwamm im Teich des Wissens.

Letztendlich eskalierte das so weit, dass sie, anders als etwa der Vater, nicht länger für das Gleichgewicht in der Macht stand und zu einem der stärksten Wesen überhaupt wurde. Es ist natürlich pure Spekulation, doch nicht auszuschließen, dass Baylan Skoll es irgendwie schafft, Abeloth zu entfesseln und für seine Zwecke zu nutzen. Wenn es jemand schaffen könnte, den Kreislauf der Kriege zu durchbrechen, dann wohl sie.

Auch wenn das bedeuten könnte, dass jegliches Leben ausgelöscht wird – friedlich und ohne riesiges Chaos anzurichten, würde das Ganze wohl nicht vonstatten gehen.

Um Abeloth in Ahsoka auftreten zu lassen, müsste Disney sie in den Kanon aufnehmen. Ob das passiert? Glaubt ihr daran, oder welche andere Macht vermutet ihr auf Peridea? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die zweite Staffel von Ahsoka bringt noch mehr Neues in die Galaxis: Star Wars führt ein neues Lichtschwert ein, das Darth Maul wohl das Leben gerettet hätte