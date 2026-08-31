Eine Schurkin von DC ist für Gotham eine so große Gefahr, dass sich sogar ein Killer aus der Kanalisation mit Batman verbündet

Batman hat viele Feinde, und selten einmal verbündet er sich mit ihnen. Aktuell geschieht das mit einem brutalen Killer, der im Kampf gegen eine noch gefährlichere Pflanzen-Freundin zur Hilfe eilt.

Im Comic „Batman: Bad Seeds” vom 26. August 2026 ist die grüne Hölle über Gotham City hereingebrochen. Pamela Isley, besser bekannt als Schurkin Poison Ivy, ist die Bürgermeisterin der Stadt, hat allerdings so gut wie jede Unterstützung ihrer okkulten Partner verloren.

In ihrer Verzweiflung lässt sie ihre tödlichen Pflanzenmutationen auf Gotham los, und es obliegt einmal mehr Batman, sich um das Problem zu kümmern.

Im Verlauf der Geschichte kommt es zu einem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen: Batman begegnet Killer Croc in der Kanalisation. Dort wird der brutale Schurke zum Helden.

Batman erhält bald eine neue Serie, die an die Ursprünge der Figur erinnert:

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Rettung in letzter Sekunde

Wie sieht das Treffen aus? Batman befindet sich in der Kanalisation, einem Gebiet, das normalerweise von Killer Croc beherrscht wird. Dort muss sich die Fledermaus einer riesigen, mutierten Pflanze stellen, um einer Mutter und ihrem Kind die Flucht zu ermöglichen.

Der Kampf verläuft für Batman nicht sonderlich gut, als plötzlich Killer Croc auftaucht und kurzen Prozess mit dem Pflanzenmonster macht. Einen grünen Daumen scheint der Schurke, der auch unter seinem eigentlichen Namen Waylon Jones bekannt ist, nicht zu haben.

Nachdem die Pflanze erledigt ist, verschont Killer Croc Batman. Die beiden sprechen sogar wie zivilisierte Menschen miteinander. Croc warnt Batman dabei vor dem Superschurken Vandal Savage, der Poison Ivy mit der gefährlichen Substanz „Ivycide“ ausschalten möchte.

Bessern würde sich die Gesamtsituation dadurch nicht, weshalb Killer Croc Batman bittet, die Pflanzen-Lady zur Vernunft zu bringen.

Was bedeutet das für Killer Croc? Die Zusammenarbeit mit Batman ist ungewöhnlich, gilt der Schurke doch als enorm gefährlich und brutal. Seit seiner Entstehung im Jahr 1983 war er für viele Verbrechen in Gotham City verantwortlich.

Doch in modernen Geschichten wird er zunehmend neutraler gezeigt. Im Absolute-Universum ist er sogar ein Kindheitsfreund von Bruce Wayne, später wird er zum Wrestler.

Dass Geschichten wie die aus dem aktuellen Comicband die Figur deutlich menschlicher zeigen, ist spannend und verweist auf seine Ursprünge: Immerhin kam er bereits mit der Krankheit zur Welt, die ihn mutieren und zu einer Kreatur werden ließ, die an ein Reptil erinnert.

Croc war stets ein Außenseiter und Sonderling, der viel Spott und Ausgrenzung ertragen musste. Dass er sich nun doch noch fängt und das Gute in ihm zum Vorschein kommen lässt, ist eine begrüßenswerte Entwicklung.

Dass Batman und Killer Croc demnächst zu guten Freunden werden, ist zwar eher unwahrscheinlich, die kurze Interaktion bringt jedoch frischen Wind in die Dynamik der beiden. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gerne noch mehr Schurken sehen, die für das Gute einstehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Absolute Batman wird aktuell verfilmt: Eine neue Serie macht aus Batman einen armen Schlucker, ist perfekt für die junge Generation