In einer neuen Serie hat Batman die Probleme junger Menschen: Kein Geld und eine düstere Zukunft

Fans von düsteren Comic-Geschichten haben Grund zur Freude, denn eine kommende Serie mit Batman in der Hauptrolle bietet einen ungewöhnlichen Blick auf den beliebten Superhelden. „Super“ ist dort anfangs nämlich gar nichts.

Wer fleißig Comics von DC liest, dem dürfte „Absolute Batman“ etwas sagen. Für alle anderen: Es handelt sich um eine Comic-Reihe, die seit Oktober 2024 monatlich erscheint und noch immer nicht abgeschlossen ist. Bislang sind 21 Ausgaben erschienen.

Nun wurde auf dem Annecy Animation Festival bekanntgegeben, dass die Geschichte als Zeichentrickserie verfilmt wird. Der Autor der Comics, Scott Snyder, soll federführend beteiligt sein und die Leitung an dem Projekt übernehmen.

Hier seht ihr den Trailer zu einem anderen Zeichentrickfilm mit Batman: Under the Red Hood:

Video starten In Batman: Under the Red Hood muss sich der bekannte Superheld seiner Vergangenheit stellen Autoplay

Bruce Wayne mit realen Problemen

Worum geht es in Absolute Batman? Die Geschichte erzählt von einem alternativen Universum, in dem Bruce Wayne nicht der superreiche Erbe ist, der sich mit all dem Geld sein Dasein als Batman aufbaut.

Im Gegenteil stammt seine Familie aus der Arbeiterschicht. Bei einem Angriff verliert Bruce seinen Vater, während die Mutter überlebt. Als er erwachsen wird, geht der junge Mann zur Universität und baut sich sein Leben selbstständig auf – ehe er auch hier zu Batman wird.

Diese Version des dunklen Rächers geht aber viel brutaler vor und kämpft mit einer Axt. Auch andere Figuren wie Alfred Pennywort sind in alternativen Versionen dabei. Wie reich Bruce Wayne in anderen Versionen ist, haben wir uns auf MeinMMO gefragt.

Warum werden die Comics verfilmt? Der Hauptgrund dürfte der enorme Erfolg von Absolute Batman sein. Im Jahr 2024 schafften es zwei Ausgaben in die Top 9 der meistverkauften Comics. Laut bleedingcool.com war Band 1 sogar die meistverkaufte Ausgabe des Jahres.

Auch 2025 finden sich zwei Bände in den Top 9. Und allein die Ausgabe 20 hat laut bleedingcool.com über eine halbe Million Exemplare verkauft.

Autor Scott Snyder betont in einem Post auf Substack, dass man die altbekannte Origin-Story nicht wiederholen wollte. Der Ursprung von Batman solle sich so anfühlen, „als gehöre er zu dieser Generation“.

Viele junge Menschen dürften die Lebensrealität des Bruce Wayne aus Absolute Batman kennen: Er ist ein junger Mensch mit wenig Geld in einer Welt, deren Zukunft wenig vielversprechend wirkt.

Wann erscheint die Serie? Details zum Release gibt es derzeit noch nicht. Auch wer als Animationsstudio eingesetzt wird, ist noch nicht klar. Doch bereits im Oktober 2025 nannte der Zeichner der Vorlage, Nick Dragotta, in einem AMA auf leagueofcomicgeeks.com das japanische Studio Trigger (Cyberpunk: Edgerunners) als seinen persönlichen Favoriten.

Was denkt ihr über die Serie? Habt ihr die Comics gelesen und seid erfreut, dass sie nun adaptiert werden? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Fraglich ist, ob das Studio Trigger aktuell Zeit hat, denn es arbeitet derzeit an einer anderen Serie: Die Helden aus Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 erinnern verdächtig an einen anderen Anime: „Willkommen zurück, Team Kakashi“



﻿