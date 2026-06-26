Entertainment Special
0

Jeder weiß, dass Batman reich ist, aber wie viel Geld hat Bruce Wayne wirklich?

Niko Hernes Niko Hernes Lesezeit 2 Minuten
Batman Nr. 1 DC Teaser Trailer Bild 2025

Manche Superhelden haben ihre Kräfte von Geburt an oder brauchen einen Spinnenbiss, um welche zu bekommen. Batmans Superkraft ist Geld, und davon braucht er ziemlich viel, wenn er Gotham vor all den Superschurken beschützen möchte.

Es ist wohl kein Geheimnis, dass Batman beziehungsweise Bruce Wayne ziemlich reich ist. Immerhin braucht er Anzüge, Gadgets und Fahrzeuge für die Verbrecherjagd in Gotham. Hinzu kommt noch sein Butler Alfred, der seine riesige Villa irgendwie instand halten muss.

Vieles von seinem Vermögen hat Bruce sicherlich von seinen Eltern geerbt und seine Firma, Wayne Enterprise, wirft regelmäßig noch Geld ab. Aber wie groß ist sein Reichtum eigentlich?

Video starten
In Batman: Under the Red Hood muss sich der bekannte Superheld seiner Vergangenheit stellen

Über die Jahre wachsender Reichtum

Wie reich ist Bruce Wayne? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die meiste Zeit halten sich die Autoren von DC ziemlich zurück, einen definitiven Wert für seinen Reichtum zu nennen. Wie SlashFilm berichtet, ist Bruce Wayne 1945 in Detective Comics Nr. 105 pleitegegangen. Am Ende der Story war er aber wieder Millionär.

Deutlich später, am Ende des legendären Comics The Dark Knight Returns (1986), wird über den Tod von Batman gesprochen. Ein Fernsehbericht erwähnt dabei Bruce Wayne und nennt ihn 55-jährigen Milliardär. Auch im Zeichentrickfilm Batman: Mask of the Phantasm (1993) wird laut SlashFilm erwähnt, dass Bruce Wayne Milliardär ist.

2011 stellte Batman seinem Sohn Damian in Batman und Robin Nr. 2 klar: Ich bin ein Milliardär, Damian, kein Billionär. Dies wurde die Jahre darauf noch einmal spezifiziert. Im Comic-Event Joker War (2020) stiehlt der Joker das ganze Geld von Batman, das laut Screen Rant bei mehreren 100 Milliarden US-Dollar lag.

Im Jahr 2024 nannte man einen genauen Wert im Comic Batman Nr. 149. Dort wird sein Vermögen mit 3.120.926.002 US-Dollar angegeben (via SlashFilm). Das sind etwa 2.738.269.264,89 Euro. Hierbei fehlen aber die Werte der Firmen und der Besitztümer von Wayne.

Der Wirtschaftsblog Centives wählte einen anderen Ansatz und bezieht sich in einem Beitrag auf die Filme Batman Begins (2005) und The Dark Knight (2008). Dabei rechnete man basierend auf Infos innerhalb der Filme aus, dass sein Vermögen bei etwa 11,6 Milliarden US-Dollar (etwa 10,1 Milliarden Euro) liegt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hingegen schätzte sein Vermögen 2012 auf 6,9 Milliarden US-Dollar (etwa 6 Milliarden Euro). Hier ist aber unklar, wie der Wert berechnet wurde.

Wie ihr seht, hat selbst DC keine kohärente Angabe, wie reich Bruce Wayne wirklich ist, aber es ist wohl ziemlich sicher, dass er mehrere Milliarden an Vermögen besitzt.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Ein Action-Spiel macht ikonischen Batman-Schurken zu einem der besten Highlights im Gaming, toppt sogar den Joker
von Niko Hernes
Ein Action-Spiel macht ikonischen Batman-Schurken zu einem der besten Highlights im Gaming, toppt sogar den Joker
Mehr zum Thema
Batman gilt als bester Detektiv der Welt, aber ein geheimer Club zeigt, dass das nicht stimmt
von Niko Hernes
Batman gilt als bester Detektiv der Welt, aber ein geheimer Club zeigt, dass das nicht stimmt
Mehr zum Thema
Ein Schurke im Universum von DC ist noch mächtiger als Superman, zwingt Batman dazu, mit dem Joker zusammenzuarbeiten
von Niko Hernes
Ein Schurke im Universum von DC ist noch mächtiger als Superman, zwingt Batman dazu, mit dem Joker zusammenzuarbeiten

Im Universum gibt es auch noch unzählige andere Batman-Varianten mit verschieden großen Reichtümern. Einer der modernsten hat eigentlich gar kein Geld und existiert nur wegen 2 fieser Schurken: In einer neuen Story existiert Batman nur, weil 2 seiner Schurken einen schlechten Witz machen wollten

Quelle(n):
  1. SlashFilm
  2. Titelbildquelle: DC auf YouTube

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx