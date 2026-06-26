Jeder weiß, dass Batman reich ist, aber wie viel Geld hat Bruce Wayne wirklich?

Manche Superhelden haben ihre Kräfte von Geburt an oder brauchen einen Spinnenbiss, um welche zu bekommen. Batmans Superkraft ist Geld, und davon braucht er ziemlich viel, wenn er Gotham vor all den Superschurken beschützen möchte.

Es ist wohl kein Geheimnis, dass Batman beziehungsweise Bruce Wayne ziemlich reich ist. Immerhin braucht er Anzüge, Gadgets und Fahrzeuge für die Verbrecherjagd in Gotham. Hinzu kommt noch sein Butler Alfred, der seine riesige Villa irgendwie instand halten muss.

Vieles von seinem Vermögen hat Bruce sicherlich von seinen Eltern geerbt und seine Firma, Wayne Enterprise, wirft regelmäßig noch Geld ab. Aber wie groß ist sein Reichtum eigentlich?

Video starten In Batman: Under the Red Hood muss sich der bekannte Superheld seiner Vergangenheit stellen Autoplay

Über die Jahre wachsender Reichtum

Wie reich ist Bruce Wayne? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die meiste Zeit halten sich die Autoren von DC ziemlich zurück, einen definitiven Wert für seinen Reichtum zu nennen. Wie SlashFilm berichtet, ist Bruce Wayne 1945 in Detective Comics Nr. 105 pleitegegangen. Am Ende der Story war er aber wieder Millionär .

Deutlich später, am Ende des legendären Comics The Dark Knight Returns (1986), wird über den Tod von Batman gesprochen. Ein Fernsehbericht erwähnt dabei Bruce Wayne und nennt ihn 55-jährigen Milliardär . Auch im Zeichentrickfilm Batman: Mask of the Phantasm (1993) wird laut SlashFilm erwähnt, dass Bruce Wayne Milliardär ist.

2011 stellte Batman seinem Sohn Damian in Batman und Robin Nr. 2 klar: Ich bin ein Milliardär, Damian, kein Billionär . Dies wurde die Jahre darauf noch einmal spezifiziert. Im Comic-Event Joker War (2020) stiehlt der Joker das ganze Geld von Batman, das laut Screen Rant bei mehreren 100 Milliarden US-Dollar lag.

Im Jahr 2024 nannte man einen genauen Wert im Comic Batman Nr. 149. Dort wird sein Vermögen mit 3.120.926.002 US-Dollar angegeben (via SlashFilm). Das sind etwa 2.738.269.264,89 Euro. Hierbei fehlen aber die Werte der Firmen und der Besitztümer von Wayne.

Der Wirtschaftsblog Centives wählte einen anderen Ansatz und bezieht sich in einem Beitrag auf die Filme Batman Begins (2005) und The Dark Knight (2008). Dabei rechnete man basierend auf Infos innerhalb der Filme aus, dass sein Vermögen bei etwa 11,6 Milliarden US-Dollar (etwa 10,1 Milliarden Euro) liegt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hingegen schätzte sein Vermögen 2012 auf 6,9 Milliarden US-Dollar (etwa 6 Milliarden Euro). Hier ist aber unklar, wie der Wert berechnet wurde.

Wie ihr seht, hat selbst DC keine kohärente Angabe, wie reich Bruce Wayne wirklich ist, aber es ist wohl ziemlich sicher, dass er mehrere Milliarden an Vermögen besitzt.

Im Universum gibt es auch noch unzählige andere Batman-Varianten mit verschieden großen Reichtümern. Einer der modernsten hat eigentlich gar kein Geld und existiert nur wegen 2 fieser Schurken: In einer neuen Story existiert Batman nur, weil 2 seiner Schurken einen schlechten Witz machen wollten