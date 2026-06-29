Die Helden aus Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 erinnern verdächtig an einen anderen Anime: „Willkommen zurück, Team Kakashi“

Netflix hat bereits vor dem ersten Teaser-Trailer zur Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners enthüllt, wer die neuen Helden sein werden. Schon beim ersten Bild fühlen sich viele Fans an einen anderen Anime erinnert.

Wer sind die neuen Helden? Auf dem X-Account von Netflix Anime könnt ihr die vier neuen Protagonisten der Serie bereits vorab sehen. Auf dem Bild zu erkennen sind:

Der ältere Weak Kingsley, der einst als King bekannt war. Er soll ein erfahrener Edgerunner sein, der jetzt im Schatten seines früheren Ruhms lebt.

Der blauhaarige D, der ein erfahrener Netrunner ist. Er sucht den Mörder, der seinen gesamten Clan ausgelöscht hat.

Der blonde Roman Carax, der ein Liebhaber von alten Filmen ist und sie gegenüber Braindances bevorzugt.

Die rosa-haarige Talia Yang, die eigentlich von den Konzernen abstammt, aber Gewalt und Chrom liebt und eine Verbindung mit der Maelstrom-Gang hat.

Die neue Crew aus der zweiten Staffel von Cyberpunk (Die Bildrechte liegen bei Netflix)

Mehr Informationen sind bislang noch nicht bekannt, da zum jetzigen Zeitpunkt der Teaser-Trailer noch nicht draußen ist. Was aber bekannt ist: Der Anime soll exklusiv auf Netflix im Herbst 2026 erscheinen.

Doch schon allein vom Aussehen fühlen sich viele Fans an ein berühmtes Team aus einem anderen Anime erinnert.

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Haarfarben und Geschichte erinnern an Naruto

An wen fühlen sich Fans erinnert? Über mehrere Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook hinweg fühlen sich die Fans an Team 7 aus Naruto erinnert.

Das besteht aus der rosehaarigen Sakura, dem blauhaarigen Sasuke, dem blonden Naruto und ihrem weißhaarigen Sensei Kakashi als Team-Anführer. Kein Wunder also, dass es auf Reddit Kommentare wie „Willkommen zurück, Team Kakashi“ gibt.

Vor allem der Hintergrund von D erinnert sehr stark an Sasuke. Denn auch er ist zu Beginn des Animes auf Rache aus, denn sein gesamter Clan wurde ausgelöscht und er ist auf der Suche nach dem Mörder.

Bislang gab es noch kein offizielles Statement von den Machern der Serie, ob die Ähnlichkeiten nur Zufall sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde es sich dabei jedoch um einen Zufall handeln. Wir können uns kaum vorstellen, dass Sakura in einem zweiten Leben als toughe Cyberpunk-Edgerunnerin agiert.

Freut euch schon auf die Serie? Was haltet ihr von den Protagonisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Alle Infos, die bislang zu Staffel 2 bekannt sind, findet ihr in der folgenden Übersichtsseite auf MeinMMO: Cyberpunk Edgerunners Staffel 2: Alle Infos zu Release, Trailer und Folgen der Serie auf Netflix