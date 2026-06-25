Cyberpunk Edgerunners Staffel 2: Alle Infos zu Release, Trailer und Folgen der Serie auf Netflix

Der Anime aus dem Universum von Cyberpunk 2077 erhält eine zweite Staffel. Alles, was ihr zum Start, dem Trailer, der Handlung und den Folgen der Serie wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist Cyberpunk Edgerunners Staffel 2? Es handelt sich um die Fortsetzung von Cyberpunk Edgerunners, einer Serie mit 10 Folgen, die im September 2022 auf Netflix erschien.

Staffel 2 soll Standalone sein, das bedeutet, die Serie erzählt in der Fortsetzung eine neue Geschichte mit eigenen Figuren.

Cyberpunk Edgerunners basiert auf der Welt des Videospiels Cyberpunk 2077 von Entwickler CD Projekt Red, das wiederum auf das Pen-&-Paper-Spiel Cyberpunk von Mike Pondsmith zurückgeht.

Wir aktualisieren diesen Artikel, wann immer es neue Informationen gibt.

Cyberpunk Edgerunners Staffel 2: Release und Trailer

Wann erscheint Cyberpunk Edgerunners Staffel 2? Derzeit gibt es noch kein offizielles Datum für den Release von Staffel 2. Bereits am 04.05.2025 gaben CD Projekt Red und das Animationsstudio Trigger auf ihrer Website bekannt, dass sich eine zweite Season in Produktion befindet.

Gibt es einen Trailer zu Cyberpunk Edgerunners Staffel 2? Zur Ankündigung, dass die Serie fortgesetzt wurde, erschien ein Teaser, der jedoch einen fetten Spoiler für Staffel 1 enthält. Wer die gesehen hat, kann den Teaser auf YouTube anschauen.

Auf x.com gab der offizielle Account der Serie zudem an, dass am 29. Juni ein „erster Blick auf Edgerunners 2“ erscheinen wird.

Bis dahin könnt ihr euch mit dem Trailer von Staffel 1 bereits einen guten Eindruck von der Serie verschaffen:

Video starten Cyberpunk Edgerunners: Fans des RPG-Epos feiern den Netflix-Trailer, aber hoffen auch auf eine coole Story Autoplay

Cyberpunk Edgerunners Staffel 2: Stream und Folgen

Wer streamt Cyberpunk Edgerunners Staffel 2? Wie auch schon die erste Season erscheint die Fortsetzung exklusiv auf Netflix.

Wie viele Folgen hat Cyberpunk Edgerunners Staffel 2? CD Projekt Red und Trigger kündigten an, dass die 2. Staffel erneut 10 Folgen haben wird, genauso wie schon die erste. Hält man sich an die Folgenlänge aus Staffel 1, so erwarten euch Episoden, die zwischen 23 und 28 Minuten lang sind.

Ebenfalls zu erwarten ist, dass wieder alle Folgen am selben Tag veröffentlicht werden.

Cyberpunk Edgerunners Staffel 2: Handlung und Team

Worum geht es in Cyberpunk Edgerunners Staffel 2? Die Fortsetzung erzählt eine neue, eigenständige Geschichte und bringt frische Figuren mit sich. Zur konkreten Handlung ist noch nichts bekannt. Auf der offiziellen Website wird Staffel 2 mit folgenden Worten angeteast:

In einer Stadt, die vom Spektakel der Gewalt lebt, bleibt eine Frage offen: Wenn die Welt von Extremen geblendet ist – wie weit musst du gehen, damit deine Geschichte zählt?

Wer steckt hinter Cyberpunk Edgerunners Staffel 2? Die Serie ist wie erwähnt eine Zusammenarbeit zwischen dem polnischen Entwickler CD Projekt Red und dem japanischen Animationsstudio Trigger.

Regie führt Kai Ikarashi, der bei Staffel 1 noch als Animation Director tätig war, nun aber das Zepter in der Hand hält. Kanno Ichigo ist Lead Character Designer. Als Produzenten, Showrunner und Story Writer fungieren Masahiko Otsuka und Bartosz Sztybor. Alle waren schon in Staffel 1 dabei.

Was sind eure Erwartungen an die 2. Staffel von Cyberpunk Edgerunners? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Im Rahmen des Annecy Animation Festivals wurde ein neues Bild zu Staffel 2 gezeigt, das Fans bereits in große Aufregung versetzt hat: Cyberpunk Edgerunners zeigt neues Bild aus Staffel 2, löst bei Fans direkt Angstschweiß aus