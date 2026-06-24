The Legend of Vox Machina Staffel 5: Alle Infos zum Release, Trailer, Cast und mehr

Die 5. Staffel von The Legend of Vox Machina soll das große Finale der Fantasy-Serie auf Prime Video werden. MeinMMO verrät euch alle aktuellen Infos zum Release, Trailer und mehr.

Was ist The Legend of Vox Machina für eine Serie? Die Zeichentrickserie erzählt die Geschichte der Gilde Vox Machina. Das ist eine Gruppe von Abenteurern, die sich immer größer werdenden Bedrohungen stellen müssen, während sie auch mit eigenen Lasten zu kämpfen haben. Die Serie basiert auf der „Dungeons and Dragons“-Kampagne der YouTube-Gruppe Critical Role.

2026 erschien die 4. Staffel der Serie und die 5. soll das große Finale darstellen und die Reise der Gruppe zu ende führen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen bekannt sind.

The Legend of Vox Machina Staffel 5: Release und Trailer



Wann soll die 5. Staffel von The Legends of Vox Machina erscheinen? Bisher ist kein offizielles Release-Datum der 5. Staffel bekannt.

Bei einem Interview mit The Direct verriet Sam Riegel, Produzent und eine Stimme der Serie, dass man zwar das Skript für die 5. Staffel fertig hat, es aber noch viel Arbeit gibt. Zwischen dem Release von Staffel 3 und 4 lagen etwa 20 Monate.

Gibt es einen Trailer zu The Legend of Vox Machina Staffel 5? Nein, bisher gibt es weder Trailer noch Teaser zur finalen Staffel von The Legend of Vox Machina. Hier könnt ihr euch aber nochmal den Trailer zur 4. Staffel anschauen:

Video starten Der Trailer zu The Legend of Vox Machina: Staffel 4 auf Amazon Prime deutet auf düstere Tage hin Autoplay

The Legend of Vox Machina Staffel 5: Stream und FSK

Wer streamt The Legend of Vox Machina Staffel 5? Das Finale der Serie wird erneut exklusiv auf Amazon Prime Video im regulären Abo zu sehen sein. Da die Serie sonst nirgendwo, auch nicht zum Kaufen, verfügbar ist, bleibt Prime Video die einzige Option.

Welche FSK-Freigabe hat die 5. Staffel von The Legend of Vox Machina? Bisher gibt es keine offizielle Angabe der FSK. Da die 4. Staffel aber Ab 16 freigegeben war, kann man davon ausgehen, dass auch die 5. Staffel eine solche Einschätzung bekommen wird.

The Legend of Vox Machina Staffel 5: Cast und Handlung

Wer spielt in The Legend of Vox Machina Staffel 5 mit? Neue Figuren sind bisher nicht bekannt, aber diese Sprecher werden zurückkehren:

Laura Bailey kehrt als Vex’ahlia zurück (im Deutschen: Julia Kaufmann)

kehrt als Vex’ahlia zurück (im Deutschen: Julia Kaufmann) Liam O’Brien kehrt als Vax’ildan zurück (im Deutschen: Jeremias Koschorz)

kehrt als Vax’ildan zurück (im Deutschen: Jeremias Koschorz) Taliesin Jaffe kehrt als Percy zurück (im Deutschen: Arne Stephan)

kehrt als Percy zurück (im Deutschen: Arne Stephan) Ashley Johnson kehrt als Pike zurück (im Deutschen: Lea Kalbhenn)

kehrt als Pike zurück (im Deutschen: Lea Kalbhenn) Marisha Ray kehrt als Keyleth zurück (im Deutschen: Katharina Schwarzmaier)

kehrt als Keyleth zurück (im Deutschen: Katharina Schwarzmaier) Sam Riegel kehrt als Scanlan zurück (im Deutschen: Marius Clarén)

kehrt als Scanlan zurück (im Deutschen: Marius Clarén) Travis Willingham kehrt als Grog zurück (im Deutschen: Matti Klemm)

kehrt als Grog zurück (im Deutschen: Matti Klemm) Matthew Mercer kehrt als Trinket zurück

kehrt als Trinket zurück Wayne Brady kehrt als Taryon Darrington (im Deutschen: Alexander Doering)

Was ist die Handlung der 5. Staffel von The Legend of Vox Machina? In der 5. Staffel gibt es das Finale des neuen Konfilkts mit dem Geflüsterten. Vox Machina muss verhindern, dass ein gefährlicher Kult den Geflüsterten auf den Status eines Gottes hebt.

Wie steht ihr zu The Legend of Vox Machina? Freut ihr euch auf die 5. Staffel und wollt ihr mehr? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch eine andere große Fantasy-Serie von Amazon Prime Video wird dieses Jahr fortgesetzt: Die Ringe der Macht Staffel 3: Start, Trailer, Besetzung – Alles zur neuen Staffel auf Amazon Prime