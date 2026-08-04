18-Jähriger verkauft sein Spiel auf Steam über 6.700 Mal, wäre jetzt Millionär, wenn nicht 99,9 % der Käufer das Spiel zurückgegeben hätten

Ein 18-Jähriger aus den USA hätte mit seinem Spiel fast 1,38 Mio. Dollar auf Steam verdient, aber kaum ein Käufer behält den Titel.

Was ist das für ein Spiel? Der 18-jährige US‑Amerikaner Michael Major hat ein kleines 2D-Spiel entwickelt, das er auf Steam für 200 US-Dollar (bzw. 200 €) verkauft. Der Preis ist natürlich kein Zufall, denn das Spiel ist pure Satire und hört auf den Namen „This Game Costs 200 Dollars“ (deutsch: „Dieses Spiel kostet 200 Dollar“).

Schon die Beschreibung des Spiels auf Steam könnte nicht generischer klingen: „Dieses psychologisch ‚komödiantische‘ Erlebnis ist deine 200 Dollar wert. Jeden einzelnen Cent. Dieses Spiel ist anders als alles, was du je gesehen hast oder jemals sehen wirst. Es sind 200 Dollar voller purer Freude, Staunen und unangenehmer Gespräche.“

Weiter geht es mit den Worten:

„Bist du schon einmal über den Tisch gezogen worden? So richtig übers Ohr gehauen? Denn dieses Spiel ist der Betrug aller Betrüge. Dieses Spiel kostet 200 US-Dollar oder was auch immer das in deiner Währung ist. Das ist extrem viel für ein Videospiel. Und trotzdem weiß ich, dass manche Leute dieses Spiel aus reiner Neugier kaufen werden – und ich empfehle dir dringend, das auch zu tun. […] Dieses Spiel ist außerdem eine psychologische Erfahrung, bei der ich versuche, dich davon zu überzeugen, dass dieses Spiel wirklich 200 Dollar wert ist.“

Schließlich sollte Michael Major recht behalten: Das Spiel wurde gekauft – und anschließend tausendfach zurückgegeben.

Video starten Ein User fragt Valve, ob er seine vielen Spiele auf Steam vererben darf – Sie antworten Autoplay

Fast Millionär, wenn Steam nicht wäre

Das hat es mit den Rückerstattungen auf sich: Wie die amerikanische Nachrichtensendung WMUR-TV (via YouTube) berichtet, wurde „This Game Costs 200 Dollars“ auf Steam insgesamt 6.717 Mal verkauft. Der Gesamterlös betrug rund 1,38 Millionen US-Dollar – doch dieses Geld hat der 18-Jährige nie zu Gesicht bekommen.

Von den 6.717 Käufern haben 6.707 das Spiel auf Steam wieder zurückgegeben. Das entspricht einer Rückgabequote von 99,9 %. Major wurde also kein Millionär, sondern verdiente „lediglich“ 2.045 US-Dollar mit seinem Spiel.

Gegenüber WMUR-TV zeigte er sich jedoch wenig überrascht oder enttäuscht von der Entwicklung, schließlich habe er nie wirklich damit gerechnet, dass das Geld wirklich bei ihm auf dem Konto landen werde.

Solltet ihr mal ein Spiel für 200 € auf Steam kaufen und kurz darauf der Meinung sein, dass eure neueste Anschaffung das Geld gar nicht wert sei, hat Valve entsprechende Regeln geschaffen. Ihr könnt solche Spiele auf Steam problemlos zurückgeben, wenn ihr euch an die vorliegenden Rahmenbedingungen haltet. Was genau für eine Rückerstattung bedacht werden muss, könnt ihr hier nachlesen: Steam: Spiel zurückgeben – So leicht geht es