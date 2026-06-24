Anime zu Cyberpunk 2077 zeigt neuen Charakter und Fans haben jetzt schon Angst um ihn

Der Anime Cyberpunk Edgerunners bekommt eine zweite Staffel, und nun konnten Fans einen Blick auf einen neuen Charakter werfen. Angesichts des Rufs der Serie machen sie sich aber schon jetzt Sorgen.

Zwar gibt es noch kein Datum für den Release von Staffel 2, doch auf der offiziellen Website gaben Entwickler CD Projekt Red und das Animationsstudio Trigger schon im Juli 2025 bekannt, dass die Fortsetzung von Edgerunners in Produktion sei.

Mit einer völlig neuen Geschichte und Figuren ausgestattet bringt sie das Publikum zurück nach Night City. Einer dieser neuen Charaktere wurden nun auf dem Annecy Animation Festival gezeigt. Ein Bild davon macht in der Community derzeit die Runde, und bringt selbst hartgesottene Cyberpunk-Fans ins Zittern.

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Night City durch eine neue Linse

Was zeigt das Bild? Darauf ist ein jung wirkender Charakter mit blonden Haaren zu sehen. In den Händen hält er einen Camcorder, den er auf eine Szenerie richtet, die im Bild nicht sichtbar ist. Wir haben euch hier einen X.com-Post eingebettet, der den Charakter zeigt:

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Ob es sich hierbei um einen der neuen Protagonisten oder nur eine unwichtige Nebenfigur handelt, ist nicht klar. Die Community macht sich aber bereits Gedanken um das Schicksal des Charakters. Die erste Staffel von Edgerunners scheute sich nämlich nicht, auch wichtige Figuren schamlos zu töten – keine Sorge, wir werden an dieser Stelle nicht spoilern, wem es an den Kragen ging.

Auf x.com teilt die Community ihre Befürchtungen miteinander:

„Er steht kurz davor, einige der traumatischsten Sachen überhaupt aufzunehmen, oder?“, fragt sich Lover Boy Leon.

Ihr wisst doch alle, dass er auf die brutalste Art und Weise sterben wird, die man sich vorstellen kann , prognostiziert agarthanwhitemonster.

, prognostiziert agarthanwhitemonster. „Bricht jetzt schon mein Herz“, schreibt Ryan und stellt ein schlimmes Ende für den Charakter in Aussicht.

„Night City macht keine Ausnahmen. Ein Kind oder ein Teenager kann genauso leicht ums Leben kommen wie jeder andere auch“, stellt zharng klar.

Einige User hoffen, dass der Charakter eine wichtige Rolle spielen wird und die Rolle des sogenannten „Media“ bzw. „Reporter“ aus dem zugrundeliegenden Pen-&-Paper-Rollenspiel einnehmen wird. Dieses gehört zu den besten Systemen seiner Art.

Andere ziehen Vergleiche zum Film Nightcrawler, in dem ein skrupelloser Journalist alles dafür tut, um die schlimmsten Verbrechen filmisch festzuhalten. Dass ähnliches auch in Night City denkbar wäre, ist angesichts der Härte der Welt und der zweifelhaften Moral ihrer Bewohner naheliegend.

Glaubt ihr, der neue Charakter samt Kamera könnte eine tragende Rolle in Staffel 2 einnehmen? Und seid ihr genauso besorgt um ihn wie andere in der Community? Schreibt uns eure Prognosen gerne in die Kommentare. Der düstere Anstrich des Anime ist alles andere als ein Zufall, denn die Macher verfolgten eine klare Vision: Cyberpunk: Edgerunners bekommt zweite Staffel – Produzent gesteht: „Ich wollte die Welt traurig machen“