Der Anime zu Chainsaw Man startet bald seinen besten Arc, lässt Denji von einem deutschen Profi-Killer jagen

Nach dem Kinofilm zu Chains of Men startet der Anime bald seine neue Staffel. Darin geht es um den besten Arc in der gesamten Story, der teilweise auch in Deutschland spielt.

Was ist im Trailer zu sehen? Bereits zu Beginn des Trailers sind einige Standbilder aus Deutschland zu sehen. Wer schon einmal in München war, der dürfte den Marienplatz und das ikonische Gebäude darauf wiedererkennen.

Auch die USA werden mit ihrer Flagge kurz eingeblendet, sowie mehrere Assassinen rund um den Globus. Den Hauptteil des Trailers nehmen allerdings Charaktere aus Japan ein, die wir schon aus dem Anime von Chainsaw Man kennen.

Wann die neue Staffel erscheint, wird aus dem Trailer nicht ersichtlich. Doch Fans können sich schon einmal auf den besten Arc aus dem Manga freuen – vor allem die deutschen Fans.

Video starten Trailer zu Chainsaw Man zeigt Deutschland in der neuen Staffel Autoplay

Chainsaw Man startet bald in den nächsten Arc

Warum ist es der beste Arc? Der International Assassins Arc, der im Trailer gezeigt wird und als Nächstes im Anime vorkommt, gilt bei vielen Fans als der beste Arc im gesamten Manga. Ein Beispiel dafür findet ihr im YouTube-Video von DJ Milez. Für ihn ist der Arc als einziges S-Tier.

Der Arc ist vor allem für seine Spannung, den Flow und die verrückten Ereignisse so beliebt. Hier geht es nämlich hitzig zu, da Protagonist Denji im Kreuzfeuer steht.

Wie wichtig wird Deutschland für den Anime? Ohne zu viel zu spoilern: Im nächsten Arc haben es mehrere Assassinen auf Denji abgesehen. Einer von ihnen agiert unter dem Decknamen Santa Claus.

Im Manga wird Santa Claus dem Leser zunächst in Deutschland vorgestellt. Für den ersten Auftritt des Charakters dienen der Marienplatz zusammen mit dem alten Rathaus als Schauplatz.

Als Einwohner von Deutschland ist das besonders cool zu sehen. Vor allen Dingen der Detailgrad ist echt beeindruckend. Leider wechselt danach der Fokus zurück nach Tokyo und München sowie Deutschland spielen keine Rolle mehr im Manga.

Kennt ihr noch andere Animes und Mangas, in denen ihr Deutschland vorkommt und die man als Fan gesehen haben muss? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Vor wenigen Monaten wurde der Manga zu Chainsaw Man beendet. Fans waren mit dem Finale gar nicht zufrieden und dachten, es handele sich dabei um einen vorzeitigen Aprilscherz, so sehr hassten sie es. Den Grund dafür seht ihr hier: Chainsaw Man zeigt sein allerletztes Kapitel, doch die Fans hassen es