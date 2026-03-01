Laut Entwickler ist D&D das meistgespielte System der Welt, doch daneben gibt es noch 9 weitere Spitzenreiter

Pen&Paper ist ein weiter Begriff. Oft wird über den wohl größten Vertreter von Rollenspielen, Dungeons and Dragons, gesprochen, dabei gibt es noch viele weitere tolle Systeme.

Was sind Pen&Paper? Der Begriff Pen&Paper steht für Spiele, die mit einem Stift (Pen) und Papier (Paper) gespielt werden können. Darunter fällt auch Dungeons & Dragons. Meistens sind es Rollenspiel-Systeme, in denen der Spieler sich eine Figur ausdenkt und schließlich mit einer Welt interagiert, die von dem Dungeonmaster geleitet wird.

Die Entscheidungen des Charakters trifft der Spieler selbst und der Dungeonmaster kreiert aus ihnen die Szene. Um es zu einem richtigen Spiel zu machen, werden Würfel benutzt, die entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht.

Als Beispiel nehmen wir einen einfachen Sprung über einen Abgrund für ein Abenteuer in Dungeons & Dragons: Der Spieler möchte über einen Abgrund springen. Der Dungeonmaster fordert eine Würfelprobe, dessen Schwierigkeit er selbst festlegt, die der Spieler jedoch nicht kennt. Da es ein ganz schön weiter Abgrund ist, setzt der DM die Schwierigkeit auf 18 fest.

Anschließend würfelt der Spieler mit einem 20-seitigen Würfel und nennt sein Ergebnis. Hat der Spieler eine 18 oder höher geschafft, überwältigt er den Abgrund. Sollte die Zahl jedoch niedriger als 18 sein, entscheidet der DM, welche Konsequenzen das für den Spieler hat.

Wie ist diese Liste entstanden? Es gibt gleich mehrere Seiten, auf denen Pen&Paper gespielt werden kann. FoundryVTT ist der Entwickler einer Software, damit Spieler sich auch online treffen können, um ihre Abenteuer zu erleben.

Auf ihrer Website hat FoundryVTT eine Statistik veröffentlicht, die zeigt, welche Pen&Paper-Systeme am meisten gespielt werden. MeinMMO stellt euch die Top 10 vor und erklärt, was die Besonderheiten der Systeme sind.

Platz 10: Star Wars Rollenspiel

Star Wars eröffnet unsere Liste und das Pen&Paper hat gewisse Besonderheiten. Das Würfelsystem ist kein gewöhnliches W20-System und ist narrativ. Das bedeutet, dass die Würfel nicht nur über Erfolg oder Misserfolg einer Probe entscheiden.

Solltet ihr etwa eine Probe nicht schaffen, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen sogenannten Triumph zu würfeln. Das ist ein kritischer Erfolg und gibt dem Spieler einen starken Vorteil, auch dann, wenn er die Probe nicht gemeistert hat.

Für wen ist das Pen&Paper? Das Rollenspiel zu Star Wars ist für jeden Fan der Filmreihe oder der Bücher geeignet. Es gibt insgesamt drei verschiedene Grundbücher und ein Einsteigerset:

Edge of the Empire: Mit diesem Buch werdet ihr zum Kopfgeldjäger oder Schmuggler der Unterwelt.

Age of Rebellion: In diesem Buch spielt ihr mitten im Konflikt zwischen Imperium und der Rebellion.

Force and Destiny: Dieses Buch ist für alle Jedi-Fans und jeden, der schon immer mal die Macht benutzen wollte.

Einsteigerset zu The Force Awakens: Das Einsteigerset ist ein Abenteuer, bei dem ihr beim Spielen die Regeln lernt. Es spielt zur Zeit der 7. Episode The Force Awakens.

Um das Pen&Paper von Star Wars zu spielen, wird lediglich eins der Bücher benötigt. Allerdings können die Regeln und Inhalte alle kombiniert werden.